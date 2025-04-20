TRT ile İlgili Sert Çıkışıyla Gündem Olan Kubilay Aka Günler Sonra Yaşananlarla İlgili İçini Döktü
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun boykot çağrısına verdiği destek nedeniyle gözaltına alınması, sanat camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olayın ardından pek çok ünlü isimden tepkiler gelmişti. Ancak bu tepkiler arasında en sert ve en net olanı Kubilay Aka’dan gelmişti. Yakın arkadaşı olan Üzümoğlu’na verdiği destekle öne çıkan Aka, adliye önünde yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.
Son olarak İbrahim Selim’in programına konuk olan ünlü oyuncu, neden sessiz kalmadığını, ne hissettiğini ve bundan sonrasında ne yapılması gerektiğini samimi ifadelerle anlattı.
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Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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Aka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
Tüm bu sürecin ardından son olarak bir önceki gün “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Kubilay Aka, neden sessiz kalamadığını ve yaşadığı süreci, hissettiklerini izleyicilerle paylaştı.
İşte o açıklaması:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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