TRT ile İlgili Sert Çıkışıyla Gündem Olan Kubilay Aka Günler Sonra Yaşananlarla İlgili İçini Döktü

Aka, “Bu da benim yani. Hani bunu ne kadar saklayabilirim, ne kadar derinde tutabilirim bilmiyorum. Yani bu olaylar da başladığında ilk hani bir hafta falan bir hani dur, dur, dur, dur, dur. Ama bir hafta sonra artık Cem'in de başına bir şey geldikten sonra bir meslektaşımızın aramızdan durup dururken sadece fikrin savunduğu için bir yerde olması hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ve bir şekilde Cem arkadaşım olduğu için de ona destek olmak istedim. Aynı zamanda birçok öğrenci kardeşimize de destek olmak istedim. Umarım yerine ulaşmıştır.” dedi.

Konuşmasının sonunda ise umut dolu mesajlar verdi:

'Ama buradan sonrası daha da önemli. Ve buradan sonra yapılacaklar daha da önemli. Ve bizler gençler olarak bu ülkede yaşıyoruz ve demokratik haklarımızın durup dururken elimizden alınması hiç hoşumuza gitmiyor bence açıkçası. O yüzden herkesin özgürce konuşabildiği, özgür olabildiği, her şeyin çok güzel olduğu bir ülke diliyorum herkese. Ve bunun arkasındayım sonuna kadar.'