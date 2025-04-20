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TRT ile İlgili Sert Çıkışıyla Gündem Olan Kubilay Aka Günler Sonra Yaşananlarla İlgili İçini Döktü

TRT ile İlgili Sert Çıkışıyla Gündem Olan Kubilay Aka Günler Sonra Yaşananlarla İlgili İçini Döktü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 13:27

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun boykot çağrısına verdiği destek nedeniyle gözaltına alınması, sanat camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olayın ardından pek çok ünlü isimden tepkiler gelmişti. Ancak bu tepkiler arasında en sert ve en net olanı Kubilay Aka’dan gelmişti. Yakın arkadaşı olan Üzümoğlu’na verdiği destekle öne çıkan Aka, adliye önünde yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu. 

Son olarak İbrahim Selim’in programına konuk olan ünlü oyuncu, neden sessiz kalmadığını, ne hissettiğini ve bundan sonrasında ne yapılması gerektiğini samimi ifadelerle anlattı.

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Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu isimlerden biri de oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu olmuş, Üzümoğlu’yla birlikte toplamda 11 kişi emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte sanat camiası adeta ayağa kalkmıştı. Birçok oyuncu ve yönetmen destek mesajları paylaşmıştı. Ancak en net ve sert tepki başından beri süreci yakından takip eden Kubilay Aka’dan gelmişti.

Aka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Aka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.'”

Olay sonrası Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne giden Aka, burada da konuşarak sanatın siyasetten bağımsız olması gerektiğini vurgulamıştı:

TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına, olmayacağına sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi.”

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Tüm bu sürecin ardından son olarak bir önceki gün “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Kubilay Aka, neden sessiz kalamadığını ve yaşadığı süreci, hissettiklerini izleyicilerle paylaştı.

Tüm bu sürecin ardından son olarak bir önceki gün “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Kubilay Aka, neden sessiz kalamadığını ve yaşadığı süreci, hissettiklerini izleyicilerle paylaştı.

Aka, “Bu da benim yani. Hani bunu ne kadar saklayabilirim, ne kadar derinde tutabilirim bilmiyorum. Yani bu olaylar da başladığında ilk hani bir hafta falan bir hani dur, dur, dur, dur, dur. Ama bir hafta sonra artık Cem'in de başına bir şey geldikten sonra bir meslektaşımızın aramızdan durup dururken sadece fikrin savunduğu için bir yerde olması hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ve bir şekilde Cem arkadaşım olduğu için de ona destek olmak istedim. Aynı zamanda birçok öğrenci kardeşimize de destek olmak istedim. Umarım yerine ulaşmıştır.” dedi.

Konuşmasının sonunda ise umut dolu mesajlar verdi:

'Ama buradan sonrası daha da önemli. Ve buradan sonra yapılacaklar daha da önemli. Ve bizler gençler olarak bu ülkede yaşıyoruz ve demokratik haklarımızın durup dururken elimizden alınması hiç hoşumuza gitmiyor bence açıkçası. O yüzden herkesin özgürce konuşabildiği, özgür olabildiği, her şeyin çok güzel olduğu bir ülke diliyorum herkese. Ve bunun arkasındayım sonuna kadar.'

İşte o açıklaması:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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