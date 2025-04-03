onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek Veren Kubilay Aka'dan TRT ile İlgili Sert Çıkış

Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek Veren Kubilay Aka'dan TRT ile İlgili Sert Çıkış

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.04.2025 - 17:28 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 17:32

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu Sendikası, üyeleri Üzümoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesine gitti. Meslektaşına destek veren Kubilay Aka, adliyede 'TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına, olmayacağına sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi.' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek vermesi sebebiyle gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek vermesi sebebiyle gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü oyuncuya destek paylaşımı yapmıştı. Ancak en sert tepki Kubilay Aka'dan geldi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü oyuncuya destek paylaşımı yapmıştı. Ancak en sert tepki Kubilay Aka'dan geldi.

Kubilay Aka paylaşımında şu sözlere yer verdi: 'Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.'

Gelişmelerden sonra oyuncular, Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Gelişmelerden sonra oyuncular, Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay yayınladığı videoda Cem Yiğit Üzümoğlu'na şu sözlerle destek vermişti: 'Herkese merhaba. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu, dün gece daha doğrusu bu sabah 01:30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor. Gece geç saatlerde emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkartıldığı, gözaltın alındığı bugünlerde dayanuşmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir'

Kubilay Aka, Çağlayan Adliyesinde verdiği röportajda "TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına, olmayacağına sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın