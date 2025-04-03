Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek Veren Kubilay Aka'dan TRT ile İlgili Sert Çıkış
Cem Yiğit Üzümoğlu'na Destek Veren Kubilay Aka'dan TRT ile İlgili Sert Çıkış
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu Sendikası, üyeleri Üzümoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesine gitti. Meslektaşına destek veren Kubilay Aka, adliyede 'TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına, olmayacağına sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi.' ifadelerini kullandı.
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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek vermesi sebebiyle gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.
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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü oyuncuya destek paylaşımı yapmıştı. Ancak en sert tepki Kubilay Aka'dan geldi.
Gelişmelerden sonra oyuncular, Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
Kubilay Aka, Çağlayan Adliyesinde verdiği röportajda "TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına, olmayacağına sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.
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