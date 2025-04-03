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Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na Zuhal Olcay'dan Destek Paylaşımı

Gözaltına Alınan Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na Zuhal Olcay'dan Destek Paylaşımı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.04.2025 - 14:27

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle dün gece gözaltına alındı. Üzümoğlu'na meslektaşlarından destek mesajları yağarken Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Olcay da, üyesi olan Üzümoğlu'nda destek veren bir video paylaştı. Detaylar içeriğimizde 👇

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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı sebebiyle dün sabah gözaltına alınmıştı.

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı sebebiyle dün sabah gözaltına alınmıştı.

Üzümoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır.'

Ünlü oyuncunun gözaltına alınmasının ardından meslektaşlarından ve sanat camiasından destek paylaşımları geldi.

Ünlü oyuncunun gözaltına alınmasının ardından meslektaşlarından ve sanat camiasından destek paylaşımları geldi.

Daha sonra Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üyesi olduğu Oyuncular Sendikası oyuncuya destek veren şu paylaşımda bulundu.

Daha sonra Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üyesi olduğu Oyuncular Sendikası oyuncuya destek veren şu paylaşımda bulundu.

Son olarak Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay, Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek veren bir video paylaştı.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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