Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle dün gece gözaltına alındı. Üzümoğlu'na meslektaşlarından destek mesajları yağarken Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Olcay da, üyesi olan Üzümoğlu'nda destek veren bir video paylaştı. Detaylar içeriğimizde 👇