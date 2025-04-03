Oyuncular Sendikası'ndan Boykot Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'yla İlgili Açıklama
Oyuncular Sendikası'ndan Boykot Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'yla İlgili Açıklama
Aybüke Pusat'ın 2 Nisan tüketim boykotu çağrısının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla tepkiler artmıştı. Onlarca ünlü isim Aybüke Pusat'a desteğini açıklamıştı. Sevgilisi Furkan Andıç ve arkadaşı Boran Kuzum da desteklerini açıklamalarının ardından TRT dizilerinin kadrolarından çıkarılmıştı.
Destek paylaşımlarının ardından bu sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pusat'a destek paylaşımı yapan Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Oyuncu Sendikası, Üzümoğlu için destek paylaşımı yaptı.
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Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üye olduğu Oyuncular Sendikası destek paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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