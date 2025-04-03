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Oyuncular Sendikası'ndan Boykot Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'yla İlgili Açıklama

Oyuncular Sendikası'ndan Boykot Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'yla İlgili Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.04.2025 - 11:18

Aybüke Pusat'ın 2 Nisan tüketim boykotu çağrısının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla tepkiler artmıştı. Onlarca ünlü isim Aybüke Pusat'a desteğini açıklamıştı. Sevgilisi Furkan Andıç ve arkadaşı Boran Kuzum da desteklerini açıklamalarının ardından TRT dizilerinin kadrolarından çıkarılmıştı.

Destek paylaşımlarının ardından bu sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pusat'a destek paylaşımı yapan Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Oyuncu Sendikası, Üzümoğlu için destek paylaşımı yaptı.

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Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ona destek veren ünlüler arasında yer alan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii yapımlarının kadrosundan çıkarıldılar. Onlarca ünlü ismin destek açıklamasının ardından bugün yepyeni gelişmeler yaşandı.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.

Boykot paylaşımları yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarının kapatılmasının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan 16 kişiden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üye olduğu Oyuncular Sendikası destek paylaşımı yaptı.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da üye olduğu Oyuncular Sendikası destek paylaşımı yaptı.

'Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.' notuyla yapılan paylaşımda, Üzümoğlu'nun sabaha karşı gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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