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Ahmet Hakan, Aybüke Pusat’ın Boykot Çağrısı Yüzünden TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılmasına Tepki Gösterdi

Ahmet Hakan, Aybüke Pusat’ın Boykot Çağrısı Yüzünden TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılmasına Tepki Gösterdi

Ahmet Hakan TRT Teşkilat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 08:22

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, boykot çağrılarına destek olduğu gerekçesiyle TRT 1’de rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat hakkında verilen karara tepki gösterdi. Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, “Çok yanlış bir karar. Oluşan bu zehirli iklimde iktidarın muhalefetten farklı bir tutum alması gerekiyordu. Bu oyuncuya tolerans gösterilmesi gerekiyordu” dedi.

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Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verince TRT 1’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verince TRT 1’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

TRT’den yapılan resmi açıklamada oyuncu Aybüke Pusat’ın yaptığı paylaşımların kurumun ilkeleriyle bağdaşmadığı ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. 

Aybüke Pusat’a sosyal medyada büyük destek verildi, Instagram hesabına 1günde 1 milyon yeni takipçi geldi.

Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Aybüke Pusat’ı taşıdı.Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki köşe yazısından bir bölüm:

Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Aybüke Pusat’ı taşıdı.Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki köşe yazısından bir bölüm:

TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinde yer alan Aybüke Pusat isimli oyuncu boykota destek veren paylaşım yapınca...

İktidar taraftarlarının tepkilerini dikkate alan TRT tarafından diziden çıkarılmış.

*

Çok yanlış bir karar.

Oluşan bu zehirli iklimde iktidarın muhalefetten farklı bir tutum alması gerekiyordu.

Bu oyuncuya tolerans gösterilmesi gerekiyordu.

*

İktidar tarafı böyle davranabilirse...

En azından bu alanda ahlaki üstünlüğü ele geçirmiş olabilir.

Neyse!

Yine de çok geç değil.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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