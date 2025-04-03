Ahmet Hakan, Aybüke Pusat’ın Boykot Çağrısı Yüzünden TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılmasına Tepki Gösterdi
Ahmet Hakan, Aybüke Pusat’ın Boykot Çağrısı Yüzünden TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılmasına Tepki Gösterdi
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, boykot çağrılarına destek olduğu gerekçesiyle TRT 1’de rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat hakkında verilen karara tepki gösterdi. Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, “Çok yanlış bir karar. Oluşan bu zehirli iklimde iktidarın muhalefetten farklı bir tutum alması gerekiyordu. Bu oyuncuya tolerans gösterilmesi gerekiyordu” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verince TRT 1’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Aybüke Pusat’ı taşıdı.Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki köşe yazısından bir bölüm:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın