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Boykot Çağrısı Nedeniyle TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat 1 Günde 1 Milyon Takipçi Kazandı

Boykot Çağrısı Nedeniyle TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat 1 Günde 1 Milyon Takipçi Kazandı

Instagram TRT Teşkilat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 08:05 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 08:08

Dizi ve ülke gündeminde son 24 saatin en çok konuşulan ismi oyuncu Aybüke Pusat oldu. Boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı nedeniyle TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Kararın ardından TRT yönetimine büyük tepki oluşurken boykot çağrısı nedeniyle işinden olan Aybüke Pusat’a da büyük destek verildi. Oyuncu Aybüke Pusat’ın Instagram hesabına 1 gündem 1 milyondan fazla yeni takipçi geldi.

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Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verdiği için TRT 1’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verdiği için TRT 1’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarıldığını açıkladı. 

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın paylaşımlarının kurumun ilkeleriyle bağdaşmadığını ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, bu nedenle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TRT’ye tepki gösteren birçok kişi Aybüne Pusat’ın yanında olduğunu dile getirdi.

TRT’ye tepki gösteren birçok kişi Aybüne Pusat’ın yanında olduğunu dile getirdi.

Karara tepki olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra meslektaşları ve birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden karara tepki göstererek Aybüke Pusat'a destek mesajları yağdırdı.

Öte yandan, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.

Öte yandan, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.

Oyuncu, kararın açıklamasından sonra yalnızca bir gün içinde 1 milyon yeni takipçi kazandı. Aybüke Pusat'ın takipçisi sayısı 4 milyondan 5 milyona yükseldi.

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Aybüke Pusat’a ne oldu?

Aybüke Pusat’a ne oldu?

Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak karşımıza çıkıyordu.

Dizide 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu birçok meslektaşı gibi Instagram hesabından 2 Nisan günü tüketim boykotu için çağrı yapmıştı.

Bu paylaşım sonrası bir kesim tarafından hedef olarak gösterilen Aybüke Pusat kısa sürede sosyal medyanın trendleri arasına girdi. TRT tarafından yapılan açıklamada Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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