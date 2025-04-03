Boykot Çağrısı Nedeniyle TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat 1 Günde 1 Milyon Takipçi Kazandı
Boykot Çağrısı Nedeniyle TRT’nin Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat 1 Günde 1 Milyon Takipçi Kazandı
Dizi ve ülke gündeminde son 24 saatin en çok konuşulan ismi oyuncu Aybüke Pusat oldu. Boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı nedeniyle TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Kararın ardından TRT yönetimine büyük tepki oluşurken boykot çağrısı nedeniyle işinden olan Aybüke Pusat’a da büyük destek verildi. Oyuncu Aybüke Pusat’ın Instagram hesabına 1 gündem 1 milyondan fazla yeni takipçi geldi.
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Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek verdiği için TRT 1’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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TRT’ye tepki gösteren birçok kişi Aybüne Pusat’ın yanında olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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