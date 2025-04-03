Boykot Çağrısı Yapan Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X Hesapları Kapatıldı
Boykot Çağrısı Yapan Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X Hesapları Kapatıldı
Oyuncular Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum’un boykota destek vermesinin ardından TRT ve Tabii’deki projelerden çıkarılması sonrasında şimdi de Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.
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Dizi ve sinema oyuncuları Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı.
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Rojda Demirer X hesabının kapatıldığını Instagram'dan duyurdu.
Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla X hesabının kapatıldığını duyurdu.
Her şey Aybüke Pusat''ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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