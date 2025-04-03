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Boykot Çağrısı Yapan Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X Hesapları Kapatıldı

Boykot Çağrısı Yapan Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X Hesapları Kapatıldı

Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 09:57

Oyuncular Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum’un boykota destek vermesinin ardından TRT ve Tabii’deki projelerden çıkarılması sonrasında şimdi de Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı. 

Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.

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Dizi ve sinema oyuncuları Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı.

Dizi ve sinema oyuncuları Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı.

Boykot çağrılarına destek olan oyunculardan olan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (Twitter) hesapları kapatıldı. 

İki oyuncu da hesaplarının kapatıldığını Instagram’dan duyurdu.

Rojda Demirer X hesabının kapatıldığını Instagram'dan duyurdu.

Rojda Demirer X hesabının kapatıldığını Instagram'dan duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yaparak X hesabının kapatıldığıı duyuran Rojda Demirer 'Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazdı.

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla X hesabının kapatıldığını duyurdu.

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla X hesabının kapatıldığını duyurdu.

Alican Yücesoy açıklamasında “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız' yazdı.

Her şey Aybüke Pusat''ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla başladı.

Her şey Aybüke Pusat''ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla başladı.

Boykota destek olan ünlülerden Aybüke Pusat TRT yönetimi tarafından Teşkilat kadrosundan çıkarıldı. Sonrasında da Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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