Diziden Atılan Aybüke Pusat'a Destek Olan Set Çalışanından TRT İtirafı
Diziden Atılan Aybüke Pusat'a Destek Olan Set Çalışanından TRT İtirafı
TRT 1'deki Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı sonrasında bir anda dizi kadrosundan atıldı. Pusat'a başına gelenlerden sonra yoğun destek gelirken bunlardan biri de TikTok fenomeni Yener Yalçın oldu. Yalçın, TRT'ye işe gittiği zaman sosyal medya hesaplarının kontrol edildiğini itiraf etti.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülke genelinde bir boykot hareketi başladı.
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Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medyadan destek paylaşımları yağmaya başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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