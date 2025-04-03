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Diziden Atılan Aybüke Pusat'a Destek Olan Set Çalışanından TRT İtirafı

Diziden Atılan Aybüke Pusat'a Destek Olan Set Çalışanından TRT İtirafı

TRT Teşkilat Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 09:14 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 09:19

TRT 1'deki Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı sonrasında bir anda dizi kadrosundan atıldı. Pusat'a başına gelenlerden sonra yoğun destek gelirken bunlardan biri de TikTok fenomeni Yener Yalçın oldu. Yalçın, TRT'ye işe gittiği zaman sosyal medya hesaplarının kontrol edildiğini itiraf etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülke genelinde bir boykot hareketi başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülke genelinde bir boykot hareketi başladı.

Başta Saraçhane olmak üzere pek çok yerde protesto ve yürüyüşler düzenlenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duyurduğu boykot listesiyle tüm ülkeyi boykota çağırdı. Bunun yanı sıra sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde satın alımların tamamen duracağı bir boykot düzenlendi.

Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, Instagram üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle önce gazeteci Cem Küçük'ün hedefi haline gelirken ardından TRT Genel Müdürü'nün yayınladığı açıklamayla diziden çıkarıldı.

Aybüke Pusat'ın başına gelenler sonrasında yine TRT dizileriyle anlaşmaya varan ve Pusat'a destek olan Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın da işine son verildi.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medyadan destek paylaşımları yağmaya başladı.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından sosyal medyadan destek paylaşımları yağmaya başladı.

Bu paylaşımlardan biri de fenomen set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi. TikTok hesabı üzerinden Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden atılmasına tepki gösteren Yener Yalçın, ayrıca daha önce TRT'de işe gireceği zamanlarda sosyal medya hesaplarının kontrol edildiğini itiraf etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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