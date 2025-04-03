Başta Saraçhane olmak üzere pek çok yerde protesto ve yürüyüşler düzenlenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duyurduğu boykot listesiyle tüm ülkeyi boykota çağırdı. Bunun yanı sıra sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde satın alımların tamamen duracağı bir boykot düzenlendi.

Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, Instagram üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle önce gazeteci Cem Küçük'ün hedefi haline gelirken ardından TRT Genel Müdürü'nün yayınladığı açıklamayla diziden çıkarıldı.

Aybüke Pusat'ın başına gelenler sonrasında yine TRT dizileriyle anlaşmaya varan ve Pusat'a destek olan Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın da işine son verildi.