Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Atılmasından Sonra Elçin Sangu'dan TRT İtirafı Geldi
Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Atılmasından Sonra Elçin Sangu'dan TRT İtirafı Geldi
Oyuncu Aybüke Pusat'ın sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT harekete geçti ve genç oyuncuyu Teşkilat dizisi kadrosundan çıkardı. Bu gelişmenin ardından Pusat'a onlarca ünlü isimden destek gelirken Elçin Sangu, TRT'yle ilgili bir itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında dizi kadrosundan çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu olayların ardından sosyal medyada pek çok ünlü isimden Aybüke Pusat'a destek yağdı.
İşte Elçin Sangu'nun o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın