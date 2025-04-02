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Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Atılmasından Sonra Elçin Sangu'dan TRT İtirafı Geldi

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Atılmasından Sonra Elçin Sangu'dan TRT İtirafı Geldi

Elçin Sangu Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 22:13

Oyuncu Aybüke Pusat'ın sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT harekete geçti ve genç oyuncuyu Teşkilat dizisi kadrosundan çıkardı. Bu gelişmenin ardından Pusat'a onlarca ünlü isimden destek gelirken Elçin Sangu, TRT'yle ilgili bir itirafta bulundu.

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TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında dizi kadrosundan çıkarıldı.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında dizi kadrosundan çıkarıldı.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı boykotu Instagram hesabından yayınlayan Pusat, gazeteci Cem Küçük tarafından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya şikayet edilmişti. Bu hamlenin ardından ise Sobacı, Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadeleriyle Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Söz konusu olayların ardından sosyal medyada pek çok ünlü isimden Aybüke Pusat'a destek yağdı.

Söz konusu olayların ardından sosyal medyada pek çok ünlü isimden Aybüke Pusat'a destek yağdı.

Pusat'a destek olan isimlerden biri de Elçin Sangu oldu. Elçin Sangu, yıllar önce TRT'den dizi teklifi aldığını fakat politik sebeplerle bu teklifi kabul etmediğini şu ifadelerle açıkladı:

Reyting başarısının garanti olacağına emin olduğum ve senaryosunu çok beğendiğim bir projede, politik sebeplerle kendi devletimin televizyonunda mesleğimi icra edemedim. Tam da bu sebeple teklifi kabul etmemiştim. Aybüke Pusat’a yapılan bu davranışı asla kabul etmiyoruz! #AybukePusatYalnızDegildir

İşte Elçin Sangu'nun o paylaşımı:

İşte Elçin Sangu'nun o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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