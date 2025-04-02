Son günlerde sosyal medyada gündem olan isimlerden biri hiç şüphesiz Aybüke Pusat oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Pusat, boykot çağrısına verdiği destek sonrası kadrodan çıkarıldı. Ünlü ismi, pek çok oyuncu arkadaşı destek konusunda yalnız bırakmadı. Sahipsizler dizisinin oyuncusu Hazal Subaşı da Pusat'a destek paylaşımı yaptı.