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Sahipsizler Dizisinin Oyuncusu Hazal Subaşı Aybüke Pusat'a Destek Verdi

Sahipsizler Dizisinin Oyuncusu Hazal Subaşı Aybüke Pusat'a Destek Verdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 21:43

Son günlerde sosyal medyada gündem olan isimlerden biri hiç şüphesiz Aybüke Pusat oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Pusat, boykot çağrısına verdiği destek sonrası kadrodan çıkarıldı. Ünlü ismi, pek çok oyuncu arkadaşı destek konusunda yalnız bırakmadı. Sahipsizler dizisinin oyuncusu Hazal Subaşı da Pusat'a destek paylaşımı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan 2 Nisan tarihli satın almama boykotu, kısa sürede sosyal medyada büyük bir etki yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan 2 Nisan tarihli satın almama boykotu, kısa sürede sosyal medyada büyük bir etki yarattı.

Çağrıya destek veren ünlü isimlerden biri de TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Pusat’ın bu duruşu kısa süre içinde gündeme oturdu ancak beraberinde ciddi sonuçlar da getirdi.

Pusat'ın kısa süre sonra TRT cephesinden yapılan açıklamayla diziden çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, 'TRT’nin kurumsal ilkeleri ile bağdaşmayan paylaşımlar' ifadesi dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, oyuncu camiasından destek mesajları gelmeye başladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, oyuncu camiasından destek mesajları gelmeye başladı.

Tepki ve destek gösteren isimlerin arasında Cem Yılmaz, Burcu Biricik, Hazar Ergüçlü, Seren Serengil, Boran Kuzum ve Furkan Andıç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz saatlerde destek veren ünlülerin arasına Hazal Subaşı da katıldı. Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Aybüke Pusat’ın olduğu bir gönderiyi Instagram hikayesinde paylaşarak 'Canım @aybukepusat. Yanındayız!' notunu düştü.

Kendisinin hikayesine buradan bakabilirsiniz 👇🏻

Kendisinin hikayesine buradan bakabilirsiniz 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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