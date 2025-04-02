Sahipsizler Dizisinin Oyuncusu Hazal Subaşı Aybüke Pusat'a Destek Verdi
Sahipsizler Dizisinin Oyuncusu Hazal Subaşı Aybüke Pusat'a Destek Verdi
Son günlerde sosyal medyada gündem olan isimlerden biri hiç şüphesiz Aybüke Pusat oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Pusat, boykot çağrısına verdiği destek sonrası kadrodan çıkarıldı. Ünlü ismi, pek çok oyuncu arkadaşı destek konusunda yalnız bırakmadı. Sahipsizler dizisinin oyuncusu Hazal Subaşı da Pusat'a destek paylaşımı yaptı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan 2 Nisan tarihli satın almama boykotu, kısa sürede sosyal medyada büyük bir etki yarattı.
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Tüm bu gelişmelerin ardından, oyuncu camiasından destek mesajları gelmeye başladı.
Kendisinin hikayesine buradan bakabilirsiniz 👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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