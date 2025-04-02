CHP’nin Boykot Sitesi İkinci Kez Mahkeme Kararıyla Kapatıldı
CHP’nin Boykot Sitesi İkinci Kez Mahkeme Kararıyla Kapatıldı
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CHP’nin boykot listesini paylaştığı site yine kapatıldı.
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İfade.org'un aktardığına göre, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla CHP tarafından oluşturulan boykotyap.net'le birlikte boykotla.app erişime engellendi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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