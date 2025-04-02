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CHP’nin Boykot Sitesi İkinci Kez Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

CHP’nin Boykot Sitesi İkinci Kez Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 21:18

CHP'nin boykot listesini paylaştığı siteye yönelik yeni bir hamle geldi. Boykot edilen markaların listelendiği  ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de mahkeme kararıyla erişime engellendi.

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CHP’nin boykot listesini paylaştığı site yine kapatıldı.

CHP’nin boykot listesini paylaştığı site yine kapatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yurdun birçok yerinde eylemler düzenledi. Eylemlerle birlikte CHP, boykot kararını aldığını açıkladı. Boykot açıklamasının hemen ardından CHP boykot edilen markaların paylaşıldığı bir site kurdu.

İfade.org'un aktardığına göre, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla CHP tarafından oluşturulan boykotyap.net'le birlikte boykotla.app erişime engellendi.

İfade.org'un aktardığına göre, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla CHP tarafından oluşturulan boykotyap.net'le birlikte boykotla.app erişime engellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykotlar kapsamında CHP tarafından oluşturulan ve boykot edilen markaların listelendiği boykotyap.com'la birlikte yandaslarboykot.com, boykot.web.tr ve guncelboykot.com web siteleri, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.

Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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