58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması sosyal medyada gündem oldu.Usta sanatçı vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”