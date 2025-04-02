Volkan Konak İçin ''Sahnede Gebermiş'' diyen Müftüden Sonra Bir Paylaşımda AKP’li Eski Başkandan Geldi
Volkan Konak İçin ''Sahnede Gebermiş'' diyen Müftüden Sonra Bir Paylaşımda AKP’li Eski Başkandan Geldi
Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak Konak'ın ölümünden saatler sonra Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, usta sanatçı için ''sahnede gebermiş'' diyerek tepki çekmişti. Müftüden sonra bir skandal paylaşım AKP’li eski başkan Doğan Ekici'den geldi.
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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.
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Volkan Konak'ın ölüm haberi ülkeyi yasa boğarken peş peşe taziye mesajları geldi. Ancak Kayseri Hacılar Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Doğan Ekici'den skandal bir paylaşım geldi.
AKP'li başkandan önce Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak için "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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