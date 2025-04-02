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Volkan Konak İçin ''Sahnede Gebermiş'' diyen Müftüden Sonra Bir Paylaşımda AKP’li Eski Başkandan Geldi

Volkan Konak İçin ''Sahnede Gebermiş'' diyen Müftüden Sonra Bir Paylaşımda AKP’li Eski Başkandan Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 17:49

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak Konak'ın ölümünden saatler sonra Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, usta sanatçı için ''sahnede gebermiş'' diyerek tepki çekmişti. Müftüden sonra bir skandal paylaşım AKP’li eski başkan Doğan Ekici'den geldi.

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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması sosyal medyada gündem oldu.Usta sanatçı vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

Volkan Konak'ın ölüm haberi ülkeyi yasa boğarken peş peşe taziye mesajları geldi. Ancak Kayseri Hacılar Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Doğan Ekici'den skandal bir paylaşım geldi.

Volkan Konak'ın ölüm haberi ülkeyi yasa boğarken peş peşe taziye mesajları geldi. Ancak Kayseri Hacılar Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Doğan Ekici'den skandal bir paylaşım geldi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, AKP'li Doğan Ekici sosyal medya hesabından Volkan Konak için  “Karadeniz'i de kirletir, Hindistan Ganj Nehri’ne atsınlar” dedi.

AKP'li başkandan önce Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak için "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" demişti.

AKP'li başkandan önce Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak için "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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