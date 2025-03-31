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Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Her Şeyi Anlattı: “Yardımcı Olduğun O Genç Büyüdü, Doktor Oldu”

Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Her Şeyi Anlattı: “Yardımcı Olduğun O Genç Büyüdü, Doktor Oldu”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 11:05

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Konak'ın ani ölümü herkesi derinden etkilerken sahnede usta sanatçıya ilk müdahalede bulunan doktor her şeyi anlattı.

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Volkan Konak'ın kendisine ilk müdahaleyi yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Volkan Konak'ın kendisine ilk müdahaleyi yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı.

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.

Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10’da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı.

Usta sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı.

Ahmet Görkem Yasak paylaşımında, “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız' diye yazdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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