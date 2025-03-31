Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Her Şeyi Anlattı: “Yardımcı Olduğun O Genç Büyüdü, Doktor Oldu”
Volkan Konak'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Her Şeyi Anlattı: “Yardımcı Olduğun O Genç Büyüdü, Doktor Oldu”
KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Konak'ın ani ölümü herkesi derinden etkilerken sahnede usta sanatçıya ilk müdahalede bulunan doktor her şeyi anlattı.
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Volkan Konak'ın kendisine ilk müdahaleyi yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı.
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58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.
Usta sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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