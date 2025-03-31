MHP ile DEM Parti Arasında Tarihi Anlar: İlk Kez Bayramlaştılar

Büyükataman son olarak şunları söyledi: ''CHP'nin vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da önemli ve anlamlı buluyorum. Bu ülkede yaşayan herkes gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Yasalar ve anayasalar çerçevesinde.''

Türkdoğan da Büyükataman'a, 'Partimizin çok ciddi bir sol ve sosyalist geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Elbette ki öncelikle bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz. Her zaman halklarımızın yanındayız, demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız' diyerek yanıt verdi.