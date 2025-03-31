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MHP ile DEM Parti Arasında Tarihi Anlar: İlk Kez Bayramlaştılar

MHP ile DEM Parti Arasında Tarihi Anlar: İlk Kez Bayramlaştılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 10:22

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde DEM Parti ile MHP arasında tarihi anlar yaşandı. İki parti ilk kez bayramlaştı.

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MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ''PKK’ya silah bıraktır'' çağrısının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu. MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu. MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP'li İsmet Büyükataman, 'Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik. Sayın Genel Başkanımızın da selamları ve bayram tebriklerini ifade etmek istiyorum' dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında gönderme yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında gönderme yaptı.

'Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim' diyen Türkdoğan şunları söyledi: 

Hele hele bu son dönem öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması adeta buruk bayram yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son bulur. 

Hepimiz Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın gereği olarak yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış inşa edebiliriz. İnşa edeceğiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokraside halkın iradesine saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Halkın iradesinin tecelli ettiği bir iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz.''

Türkdoğan'ın sözlerine yanıt veren Büyükataman da "İnsanlarımızın yasalar ve anayasalar çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Toplumun huzurunu hedef alabilecek evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Türkdoğan'ın sözlerine yanıt veren Büyükataman da "İnsanlarımızın yasalar ve anayasalar çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Toplumun huzurunu hedef alabilecek evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Büyükataman son olarak şunları söyledi: ''CHP'nin vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da önemli ve anlamlı buluyorum. Bu ülkede yaşayan herkes gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Yasalar ve anayasalar çerçevesinde.''

Türkdoğan da Büyükataman'a, 'Partimizin çok ciddi bir sol ve sosyalist geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Elbette ki öncelikle bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz. Her zaman halklarımızın yanındayız, demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız' diyerek yanıt verdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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