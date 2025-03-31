MHP ile DEM Parti Arasında Tarihi Anlar: İlk Kez Bayramlaştılar
MHP ile DEM Parti Arasında Tarihi Anlar: İlk Kez Bayramlaştılar
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde DEM Parti ile MHP arasında tarihi anlar yaşandı. İki parti ilk kez bayramlaştı.
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MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
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DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu. MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında gönderme yaptı.
Türkdoğan'ın sözlerine yanıt veren Büyükataman da "İnsanlarımızın yasalar ve anayasalar çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Toplumun huzurunu hedef alabilecek evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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