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Usta Sanatçı Volkan Konak'ın 1 Ay Önce Kutladığı Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Usta Sanatçı Volkan Konak'ın 1 Ay Önce Kutladığı Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 09:35

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü herkesi derinden etkiledi. Konak'ın ölümünden bir ay önce kutladığı doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.

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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

Sahnede ve kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahaleye rağmen Volkan Konak yaşamını yitirdi. Konak'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın 25 Şubat tarihinde arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın 25 Şubat tarihinde arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.

Arkadaşlarının yaptığı kendisi için hazırladığı sürpriz doğum gününü paylaşan Volkan Konak, “Canlarıma teşekkürler… Bugün doğum günüm, iki gün önce de öyleydi, belki üç gün sonra da olabilir  Doğum günüm için farklı tarihler söylenir, bugün de o günlerden :), ne önemi var, sizlerle her gün özel…” demişti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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