Usta Sanatçı Volkan Konak'ın 1 Ay Önce Kutladığı Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arkadaşlarının yaptığı kendisi için hazırladığı sürpriz doğum gününü paylaşan Volkan Konak, “Canlarıma teşekkürler… Bugün doğum günüm, iki gün önce de öyleydi, belki üç gün sonra da olabilir Doğum günüm için farklı tarihler söylenir, bugün de o günlerden :), ne önemi var, sizlerle her gün özel…” demişti.