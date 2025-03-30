Bu Hafta Bir Kez Daha Görüşecekler! ABD Başkanı Trump, Putin ve İran'ı Hedef Aldı: "Çok Kızgınım"

Ayrıca Trump, bu söylemlerin 'doğru olmadığını' da belirtti. Trump, Putin'in bundan haberdar olduğunu ve doğru şeyleri yaparsa öfkesinin çabucak dağılacağının altını çizdi.

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne 'ikincil tarifeler getireceği' uyarısında bulunan Trump, 'Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir' dedi.

Hızını alamayan Başkan Trump, İran'ı da bir kez daha tehdit etti. Tahran yönetimini nükleer anlaşma yapmaya davet eden Trump, 'Anlaşma yapmazlarsa, daha önce hiç görmedikleri türden bombalamalar olacak' dedi.