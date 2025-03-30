Bu Hafta Bir Kez Daha Görüşecekler! ABD Başkanı Trump, Putin ve İran'ı Hedef Aldı: "Çok Kızgınım"
Bu Hafta Bir Kez Daha Görüşecekler! ABD Başkanı Trump, Putin ve İran'ı Hedef Aldı: "Çok Kızgınım"
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kameraların önünde aşağılamıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok kızgın ve sinirli olduğunu açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ardından bu kez de Rusya ve İran'ı tehdit etti.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması için çağrı yapmıştı. Putin'in sözlerine karşılık ABD Başkanı Trump, "çok sinirli ve kızgın" olduğunu açıkladı.
Trump, ateşkes anlaşması olmazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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