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Bu Hafta Bir Kez Daha Görüşecekler! ABD Başkanı Trump, Putin ve İran'ı Hedef Aldı: "Çok Kızgınım"

Bu Hafta Bir Kez Daha Görüşecekler! ABD Başkanı Trump, Putin ve İran'ı Hedef Aldı: "Çok Kızgınım"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 20:55

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kameraların önünde aşağılamıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok kızgın ve sinirli olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ardından bu kez de Rusya ve İran'ı tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ardından bu kez de Rusya ve İran'ı tehdit etti.

NBC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması için çağrı yapmıştı. Putin'in sözlerine karşılık ABD Başkanı Trump, "çok sinirli ve kızgın" olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması için çağrı yapmıştı. Putin'in sözlerine karşılık ABD Başkanı Trump, "çok sinirli ve kızgın" olduğunu açıkladı.

Ayrıca Trump, bu söylemlerin 'doğru olmadığını' da belirtti. Trump, Putin'in bundan haberdar olduğunu ve doğru şeyleri yaparsa öfkesinin çabucak dağılacağının altını çizdi. 

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne 'ikincil tarifeler getireceği' uyarısında bulunan Trump, 'Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir' dedi.

Hızını alamayan Başkan Trump, İran'ı da bir kez daha tehdit etti. Tahran yönetimini nükleer anlaşma yapmaya davet eden Trump, 'Anlaşma yapmazlarsa, daha önce hiç görmedikleri türden bombalamalar olacak' dedi.

Trump, ateşkes anlaşması olmazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Trump, ateşkes anlaşması olmazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa İran'ı 'daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını' savunan Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin görüştüklerini dile getirdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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