Eylemlere Müdahale Eden Polisleri Tebrik Eden Erdoğan: ''Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü''
Eylemlere Müdahale Eden Polisleri Tebrik Eden Erdoğan: ''Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü''
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatına Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere müdahale eden polisleri tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adını geçirmeden İBB'yi sert bir dille eleştirdi.
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yurdun birçok yerinde eylemler düzenlendi. Eylemlerde çok sayıda kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylemelere müdahale eden polisleri tebrik etti.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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