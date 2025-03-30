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Eylemlere Müdahale Eden Polisleri Tebrik Eden Erdoğan: ''Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü''

Eylemlere Müdahale Eden Polisleri Tebrik Eden Erdoğan: ''Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 19:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatına Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere müdahale eden polisleri tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adını geçirmeden İBB'yi sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adını geçirmeden İBB'yi sert bir dille eleştirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aziz Yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır'' dedi.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yurdun birçok yerinde eylemler düzenlendi. Eylemlerde çok sayıda kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylemelere müdahale eden polisleri tebrik etti.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yurdun birçok yerinde eylemler düzenlendi. Eylemlerde çok sayıda kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylemelere müdahale eden polisleri tebrik etti.

Erdoğan son olarak şunları söyledi: 

''Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü oyuna gelmedi provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi.

 Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifade eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan kargaşadan gerilimden muhafaza eylesin diyorum.

- Aziz kardeşlerim AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız. Anakademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmeleri bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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