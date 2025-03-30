Eylemlere Müdahale Eden Polisleri Tebrik Eden Erdoğan: ''Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü''

Erdoğan son olarak şunları söyledi:

''Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü oyuna gelmedi provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi.

Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifade eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan kargaşadan gerilimden muhafaza eylesin diyorum.

- Aziz kardeşlerim AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız. Anakademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmeleri bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.''