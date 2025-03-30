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Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Eylemler Londra'ya da Sıçradı: Memet Ali Alabora da Katıldı

Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Eylemler Londra'ya da Sıçradı: Memet Ali Alabora da Katıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 18:30

Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi. Daha sonra günlerce gözaltında kalan İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tüm yurt genelinde başlayan eylemlere Londra'ya da sıçradı. 

Memet Ali Alabora da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan protestolara katıldı.

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İBB Başkanı Ekren İmamoğlu'nun tutuklanması dünyanın pek çok yerinde protesto edildi.

İBB Başkanı Ekren İmamoğlu'nun tutuklanması dünyanın pek çok yerinde protesto edildi.

Bu kapsamda, Londra'da da çeşitli protesto gösterileri düzenlendi.

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Memet Ali Alabora, katıldığı protestolardan fotoğraf paylaştı.

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Memet Ali Alabora, katıldığı protestolardan fotoğraf paylaştı.

Londra'da gerçekleştirilen gösterilere katılan Alabora paylaşımına 'Kurtuluş yok tek başına' notunu düştü.

Gezi Parkı eylemleri sırasında etkin rol oynayan Memet Ali Alabora hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Alabora, yaklaşık dokuz yıl önce İngiltere'ye yerleşti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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