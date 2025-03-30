Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Eylemler Londra'ya da Sıçradı: Memet Ali Alabora da Katıldı
Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Eylemler Londra'ya da Sıçradı: Memet Ali Alabora da Katıldı
Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi. Daha sonra günlerce gözaltında kalan İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tüm yurt genelinde başlayan eylemlere Londra'ya da sıçradı.
Memet Ali Alabora da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan protestolara katıldı.
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İBB Başkanı Ekren İmamoğlu'nun tutuklanması dünyanın pek çok yerinde protesto edildi.
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Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Memet Ali Alabora, katıldığı protestolardan fotoğraf paylaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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