İmamoğlu İçin ‘Kardeşim’ Demişti: Meral Akşener'den Bayram Mesajı
İmamoğlu İçin ‘Kardeşim’ Demişti: Meral Akşener'den Bayram Mesajı
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakan Meral Akşener, siyasete de ara vermiş oldu. Seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'kardeşim' diyen Meral Akşener, gündeme ilişkin tek bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
Akşener, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin sessizliğini korurken bugün bayram için bir mesaj paylaştı.
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Aktif siyaseti bırakan Meral Akşener, uzun bir süredir ne bir görüntü verdi ne de gazetecilere demeç verdi.
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Daha önce İmamoğlu'na 'kardeşim' diyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İmamoğlu sessizliğini koruyor.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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