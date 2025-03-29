onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhubaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Kararı! 10 Hükümlünün Cezası Kaldırıldı: Aralarında Hizbullahçılar Var

Cumhubaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Kararı! 10 Hükümlünün Cezası Kaldırıldı: Aralarında Hizbullahçılar Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 00:55

Gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir karar geldi. Aralarında Hizbullah hükümlülerinin de bulunduğu 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın kalan cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın kalan cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hizbullah hükümlüleri Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı. Alpsoy ve Çöklü, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İşte o kararlar:

İşte o kararlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
50
13
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın