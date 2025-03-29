Cumhubaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Kararı! 10 Hükümlünün Cezası Kaldırıldı: Aralarında Hizbullahçılar Var
Cumhubaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Kararı! 10 Hükümlünün Cezası Kaldırıldı: Aralarında Hizbullahçılar Var
Gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir karar geldi. Aralarında Hizbullah hükümlülerinin de bulunduğu 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın kalan cezaları aynı gerekçelerle affedildi.
İşte o kararlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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