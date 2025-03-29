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Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ Hakkında Yeni Gelişme: Ev Hapsi Verildi

Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ Hakkında Yeni Gelişme: Ev Hapsi Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 00:20

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Şişli'deki eyleme katılan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ gözaltına alınmıştı. Fenomen Uluğ hakkında karar verildi. 

Serbest bırakılan Uluğ'a ev hapsi verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde bir araya gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde bir araya gelmişti.

Polis ablukası ile karşılaşan öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'un da olduğu ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'un ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'un ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

Uluğ tahliye edildiğini sosyal medyadan duyurdu.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Uluğ'dan bir paylaşım daha geldi.

Uluğ'dan bir paylaşım daha geldi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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