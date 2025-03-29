CHP'nin Boykot Kararı Gündem Oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı

Erdoğan boykot açıklaması şöyle; 'Milyarlarca lira Türkiye’ye, Başbakan’a, Başbakanlık’a geliyor. Nereden nasıl geliyor. En ufak bir ispatı yok. Sonra geri vitese takıyor, orada bir yanlışlık oldu diyor. Bu ülkede medya güvenilirliğini yitirmiştir, kendini bitirmiştir. Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın. Bu kadar açık konuşuyorum. Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz, biz de en tabii, en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz, almayacağız. Hangi dilden anlarsanız o dilden konuşacağız.'