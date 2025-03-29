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CHP'nin Boykot Kararı Gündem Oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı

CHP'nin Boykot Kararı Gündem Oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 22:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı boykot çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de CHP'nin boykot kararını eleştirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maltepe’de 2,2 milyon kişinin katıldığı mitingi yayınlamayan medya kanallarını ve şirketlerine boykot çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maltepe’de 2,2 milyon kişinin katıldığı mitingi yayınlamayan medya kanallarını ve şirketlerine boykot çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit ediyor, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit ediyor, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor" dedi.

Daha sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şahin, şunları söyledi: 

'Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük' diyen Şahin, 'Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür.'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı yaptığı boykot çağrısı ortaya çıktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı yaptığı boykot çağrısı ortaya çıktı.

Erdoğan boykot açıklaması şöyle; 'Milyarlarca lira Türkiye’ye, Başbakan’a, Başbakanlık’a geliyor. Nereden nasıl geliyor. En ufak bir ispatı yok. Sonra geri vitese takıyor, orada bir yanlışlık oldu diyor. Bu ülkede medya güvenilirliğini yitirmiştir, kendini bitirmiştir. Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın. Bu kadar açık konuşuyorum. Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz, biz de en tabii, en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz, almayacağız. Hangi dilden anlarsanız o dilden konuşacağız.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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