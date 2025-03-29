CHP'nin Boykot Kararı Gündem Oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı
CHP'nin Boykot Kararı Gündem Oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı boykot çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de CHP'nin boykot kararını eleştirdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maltepe’de 2,2 milyon kişinin katıldığı mitingi yayınlamayan medya kanallarını ve şirketlerine boykot çağrısında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit ediyor, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor" dedi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı yaptığı boykot çağrısı ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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