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Bayramda Yalnız Bırakmadı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na İlk Ziyaret

Bayramda Yalnız Bırakmadı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na İlk Ziyaret

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 17:17

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP eski Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez ziyaret etti. 

İmamoğlu'nu bayramda yalnız bırakmayan Kılıçdaroğlu, 'Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz' dedi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ile görüştü.

Burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ile görüştü.

'Öncelikle Türkiye'deki bütün yurttaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyorum'' diyerek açıklamasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: 

''Huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramın birinci günü Silivri'de bulunan CHP'li dostlarımla belediye başkanlarımızla görüştük. Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Can Atalay, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Ümit Özdağ ile görüştüm. Genel Başkana durumunu sorduğumda yazısı savcılıkta bekliyor.Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu taktirde de kendisinin bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği yönünde düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğime söz verdim. Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz. Biz bu gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil evlatlarımız için Türkiyemiz için bölgemiz için yapmak zorundayız' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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