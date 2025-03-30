Bayramda Yalnız Bırakmadı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na İlk Ziyaret
Bayramda Yalnız Bırakmadı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na İlk Ziyaret
Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez ziyaret etti.
İmamoğlu'nu bayramda yalnız bırakmayan Kılıçdaroğlu, 'Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz' dedi.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
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Burada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ile görüştü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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