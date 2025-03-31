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Müftüden Volkan Konak Hakkında Skandal Sözler: "Sahnede Gebermiş"

Müftüden Volkan Konak Hakkında Skandal Sözler: "Sahnede Gebermiş"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 15:25

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Usta sanatçının ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise Volkan Konak'ın ölüm için yaptığı açıklamayla tepki çekti. 

Müftü sanatçı için ''Sahnede gebermiş'' dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çatalca Müftüsü, hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında skandal bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çatalca Müftüsü, hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında skandal bir açıklamaya imza attı.

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak'ın ani ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Usta sanatçının acı haberini alan sevenleri sosyal medyada binlerce paylaşım yaparken Çatalca Müftüsü'nden Volkan Konak için skandal sözler geldi.

Volkan Konak'ın ani ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Usta sanatçının acı haberini alan sevenleri sosyal medyada binlerce paylaşım yaparken Çatalca Müftüsü'nden Volkan Konak için skandal sözler geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, 'Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz?  Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.' dedi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Polonez işçilere de "böyle hak aranmaz" dediği görüntüler yeniden gündem oldu.

Müftünün paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. İşte tepki gösteren bazı hesaplar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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