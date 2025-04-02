Europol'dan Dev Operasyon! Pedofili Platformu Çökertildi: 2 Milyon Kullanıcısı Var
Europol'dan Dev Operasyon! Pedofili Platformu Çökertildi: 2 Milyon Kullanıcısı Var
Dünyanın en büyük pedofili platformlarından biri kapatıldı. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kullanıcısı olan dev bir pedofili ağının çökertildiğini açıkladı.
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Platforma yapılan dev operasyonda, 79 kişi gözaltına alındı ve çocuk istismarı içerikli 91 binden fazla video ele geçirildi.
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Europol, çökerttikleri platform hakkında “dünyanın en büyük pedofili platformlarından biri” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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