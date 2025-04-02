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Europol'dan Dev Operasyon! Pedofili Platformu Çökertildi: 2 Milyon Kullanıcısı Var

Europol'dan Dev Operasyon! Pedofili Platformu Çökertildi: 2 Milyon Kullanıcısı Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 20:24

Dünyanın en büyük pedofili platformlarından biri kapatıldı. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kullanıcısı olan dev bir pedofili ağının çökertildiğini açıkladı.

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Platforma yapılan dev operasyonda, 79 kişi gözaltına alındı ve çocuk istismarı içerikli 91 binden fazla video ele geçirildi.

Platforma yapılan dev operasyonda, 79 kişi gözaltına alındı ve çocuk istismarı içerikli 91 binden fazla video ele geçirildi.

Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi koordinatörlüğünde  “Kidflix” adlı platforma dev bir operasyon düzenlendi.

Europol, çökerttikleri platform hakkında “dünyanın en büyük pedofili platformlarından biri” dedi.

Europol, çökerttikleri platform hakkında “dünyanın en büyük pedofili platformlarından biri” dedi.

Yapılan açıklamada, Avrupa’da şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı çocuk istismarı operasyonu olduğunun altını çizildi.

Alman ve Hollandalı yetkililer ise mart başında 70 binden fazla videonun bulunduğu platformun sunucularını ele geçirdi. 30’dan fazla ülkenin katılımıyla yürütülen soruşturmada 1400 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 79 kişinin yalnızca istismar videoları izlemekle kalmayıp, bazılarının aktif olarak çocuklara cinsel şiddet uygulamakla da suçlandığı açıklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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