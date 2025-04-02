Yapılan açıklamada, Avrupa’da şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı çocuk istismarı operasyonu olduğunun altını çizildi.

Alman ve Hollandalı yetkililer ise mart başında 70 binden fazla videonun bulunduğu platformun sunucularını ele geçirdi. 30’dan fazla ülkenin katılımıyla yürütülen soruşturmada 1400 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 79 kişinin yalnızca istismar videoları izlemekle kalmayıp, bazılarının aktif olarak çocuklara cinsel şiddet uygulamakla da suçlandığı açıklandı.