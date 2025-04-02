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Büyük İddia: ''CHP'ye Karşı Yapay Zeka ile Sahte Görüntüler Yayınlanacak''

Büyük İddia: ''CHP'ye Karşı Yapay Zeka ile Sahte Görüntüler Yayınlanacak''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 19:13 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 19:50

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen isimleri hakkında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve videoların servis edilebileceğini iddia etti.

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Katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li siyasetçilerle ilgili aldığı bir duyumu kamuoyuyla paylaştı. Çelik, ayrıca yurttaşları da uyardı.

Katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li siyasetçilerle ilgili aldığı bir duyumu kamuoyuyla paylaştı. Çelik, ayrıca yurttaşları da uyardı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür ÇelikCHP'nin önde gelen siyasetçileri hakkında yapay zeka ile üretilen bazı videoların ve ses kayıtlarının servis edilebileceğini iddia etti.

Özgür Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Özgür Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler, sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler.'

Yurttaşı uyaran Çelik, son olarak şunları söyledi:

"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir."

"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir."

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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