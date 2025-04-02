Büyük İddia: ''CHP'ye Karşı Yapay Zeka ile Sahte Görüntüler Yayınlanacak''
Büyük İddia: ''CHP'ye Karşı Yapay Zeka ile Sahte Görüntüler Yayınlanacak''
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen isimleri hakkında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve videoların servis edilebileceğini iddia etti.
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Katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li siyasetçilerle ilgili aldığı bir duyumu kamuoyuyla paylaştı. Çelik, ayrıca yurttaşları da uyardı.
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Özgür Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir."
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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