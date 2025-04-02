Derbi Maçı Öncesi Büyük Güvenlik Önlemi: 30 Bin 199 Polis Görevlendirildi
Derbi Maçı Öncesi Büyük Güvenlik Önlemi: 30 Bin 199 Polis Görevlendirildi
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 20:45'te oynanacak dev derbide, güvenliği sağlamak için 30 bin 199 polis görevlendirildi.
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Dev derbi maçı öncesi büyük güvenlik önlemi alındı.
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Milyonların merakla beklediği derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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