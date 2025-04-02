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Derbi Maçı Öncesi Büyük Güvenlik Önlemi: 30 Bin 199 Polis Görevlendirildi

Derbi Maçı Öncesi Büyük Güvenlik Önlemi: 30 Bin 199 Polis Görevlendirildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 18:31

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 20:45'te oynanacak dev derbide, güvenliği sağlamak için 30 bin 199 polis görevlendirildi.

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Dev derbi maçı öncesi büyük güvenlik önlemi alındı.

Dev derbi maçı öncesi büyük güvenlik önlemi alındı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Milyonların merakla beklediği derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama geldi.

Milyonların merakla beklediği derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama geldi.

Açıklamada, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için geniş kapsamlı önlemlerin alındığının altı çizildi. Stat ve çevresinde 9 bin 726 personel bulunduğu, kent genelinde ise toplam 30 bin 199 emniyet mensubunun görev yapacağı bildirildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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