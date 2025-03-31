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İmamoğlu Soruşturmasında 8 Kişiye Tutuklama Vermeyen Hakime Ceza: Görevden Alındı

İmamoğlu Soruşturmasında 8 Kişiye Tutuklama Vermeyen Hakime Ceza: Görevden Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 12:23

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 8 isme serbest bırakma kararı veren hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre, hakimin görev yeri değiştirildi. Yeniden gözaltına alınan 8 isimden 4’ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgüt üyeliği”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” gibi ağır suçlamalarla tutuklanmaları talep edilen 8 şüpheli hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. 

İşte ne olduysa bu karardan sonra oldu.

Kararda, aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın da bulunduğu şüphelilere yönelik suçlamalara ilişkin somut delil bulunmadığı, suçun vasfı gereği tutuklamanın son çare olması gerektiği ve kaçma ile delil karartma şüphesinin bulunmadığı açıklandı.

Kararda, aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın da bulunduğu şüphelilere yönelik suçlamalara ilişkin somut delil bulunmadığı, suçun vasfı gereği tutuklamanın son çare olması gerektiği ve kaçma ile delil karartma şüphesinin bulunmadığı açıklandı.

Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre, Hakim U.Y'nin imzasını taşıyan 23 Mart 2025 tarihli kararda; “dosyada tutuklamayı gerektirecek ağırlıkta somut delil bulunmadığı, adli kontrol ile de kamu yararının sağlanabileceği” belirtildi.

Bu karar sonrası hakkında soruşturma açılan Hakim U.Y'nin de yetkisi düşürüldü.

Sulh ceza hakimliği görevine son verilen haakim genel yetkili hakim olarak atadı. Hakim ile ilgili süreç devam ederken serbest bırakılan 8 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Sulh ceza hakimliği görevine son verilen haakim genel yetkili hakim olarak atadı. Hakim ile ilgili süreç devam ederken serbest bırakılan 8 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Günaydın paylaşımında şunları söyledi: İstanbul’da bir Sulh Ceza Hakimi, 23 Mart 2025 tarihinde verdiği bir kararla, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 8 kişiyi, delil yetersizliği gerekçesiyle, talebin aksine adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor.

Sen misin bunu yapan?

Önce kararı veren hakim Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapılıyor.

Ardından yapılan itiraz neticesinde, sözü edilen 8 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı veriliyor.

Bu örnek, bir yandan son sürecin nasıl yargının araçsallaştırılarak yürütüldüğüne açık kanıt niteliğindeyken..

Diğer taraftan Adalet Bakanı ve Bakan yardımcısı HSK içindeyken hakim ve savcıların tarafsız ve bağımsızlığının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun..

Bunun yanında kurulan sulh ceza hakimliği sisteminin, hakimden bağımsız olarak, kişi özgürlüğü ve insan hakları açısından mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

MS 400’lü yıllarda yaşamış teolog Augustinus’un dediği gibi;

“İçinden adaleti çıkarırsan devlet bir çeteden başka nedir ki”

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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