İmamoğlu Soruşturmasında 8 Kişiye Tutuklama Vermeyen Hakime Ceza: Görevden Alındı
İmamoğlu Soruşturmasında 8 Kişiye Tutuklama Vermeyen Hakime Ceza: Görevden Alındı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 8 isme serbest bırakma kararı veren hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre, hakimin görev yeri değiştirildi. Yeniden gözaltına alınan 8 isimden 4’ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
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Kararda, aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın da bulunduğu şüphelilere yönelik suçlamalara ilişkin somut delil bulunmadığı, suçun vasfı gereği tutuklamanın son çare olması gerektiği ve kaçma ile delil karartma şüphesinin bulunmadığı açıklandı.
Sulh ceza hakimliği görevine son verilen haakim genel yetkili hakim olarak atadı. Hakim ile ilgili süreç devam ederken serbest bırakılan 8 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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