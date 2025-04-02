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Yönetmen Zeki Demirkubuz, Aybüke Pusat'a Rol Teklifinde Bulunacağını Açıkladı!

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Aybüke Pusat'a Rol Teklifinde Bulunacağını Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 20:20

Boykot çağrısı sonrası TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olan Aykübe Pusat kadrodan çıkartıldı. Ünlü isimlerden Pusat'a destek mesajları geldi. Onlardan biri de yönetmen Zeki Demirkubuz oldu. Demirkubuz, Pusat'a rol teklifinde bulunacağını açıkladı.

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Aybüke Pusat boykot çağrısı paylaşımının ardından başrolünde oynadığı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat boykot çağrısı paylaşımının ardından başrolünde oynadığı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

2 Nisan günü ülke genelinde gerçekleştirilen 'Satın alım yapmıyoruz.' protestosuna ünlü isimler de destek verdi. Aybüke Pusat sosyal medyadan yaptığı boykot çağrısının ardından hedef oldu. 

Paylaşımın ardından TRT 1 dizisinde oynayan oyuncunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Pusat'ın boykot paylaşımı nedeniyle işinden olmasına ünlü isimler tepki gösterdi. Birçoğu da oyuncuya destek verdi.

TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a yönetmen Zeki Demirkubuz'dan destek geldi.

TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a yönetmen Zeki Demirkubuz'dan destek geldi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Aybüke Pusat'a rol teklifinde bulunacağını açıkladı.

Demirkubuz, TRT'nin açıklamasını alıntılayarak 'Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın.' diye yazdı. Paylaşımının devamında ise, 'Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım.' şeklinde belirtti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Krizi fırsata çevirmek diye buna denir işte.