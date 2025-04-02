Yönetmen Zeki Demirkubuz, Aybüke Pusat'a Rol Teklifinde Bulunacağını Açıkladı!
Yönetmen Zeki Demirkubuz, Aybüke Pusat'a Rol Teklifinde Bulunacağını Açıkladı!
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Aybüke Pusat boykot çağrısı paylaşımının ardından başrolünde oynadığı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.
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TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a yönetmen Zeki Demirkubuz'dan destek geldi.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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