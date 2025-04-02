Yönetmen Zeki Demirkubuz, Aybüke Pusat'a rol teklifinde bulunacağını açıkladı.

Demirkubuz, TRT'nin açıklamasını alıntılayarak 'Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın.' diye yazdı. Paylaşımının devamında ise, 'Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım.' şeklinde belirtti.