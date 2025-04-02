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Aybüke Pusat'ın Boykot Sonrası Teşkilat’taki Sahneleri Siliniyor! Oğuzhan Uğur: "Faturasını Biz Ödedik!"

Aybüke Pusat'ın Boykot Sonrası Teşkilat’taki Sahneleri Siliniyor! Oğuzhan Uğur: "Faturasını Biz Ödedik!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 17:59

Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermesi sonrası Teşkilat dizisinden çıkarılmasının yankıları sürerken, TRT’nin 'Stok bölümler çekilmesine rağmen sahneler çıkarılacak.' açıklamasına Oğuzhan Uğur'dan tepki geldi. Uğur, “Bir bölüm maliyeti en az 10-15 milyon TL. Eğer kendi cebinden ödedilerse kral hareket. Ama bunu da biz ödedik.” sözleriyle kamu kaynaklarının kullanımına vurgu yaptı.

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TRT'nin Aybüke Pusat'la ilgili açıklamasına göre oyuncunun çekilen sahneleri silinecek.

TRT'nin Aybüke Pusat'la ilgili açıklamasına göre oyuncunun çekilen sahneleri silinecek.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke gündemi epey karıştı. En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de boykot listesi açıklamıştı. Ünlü isimler ve vatandaşlar  '2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz' paylaşımıyla durumu protesto etmek istedi. Ancak sonuçları ilginç boyutlara ulaştı.

Günün en dikkat çeken haberi, Aybüke Pusat’ın boykot çağrısı paylaşımının ardından TRT 1 dizisindeki rolünden olması oldu. Ünlülerin ve vatandaşın tepkisini çeken diziden çıkarılma açıklaması TRT'den geldi. 

TRT yaptığı açıklamada dizinin stok bölümlerinin çekildiğini belirtti. Ancak buna rağmen oyuncuyu yaptığı paylaşım nedeniyle kadrodan çıkardıklarını açıkladı.

"Dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir." diyerek yeniden bölümlerin çekileceğini vurgulaması ise Oğuzhan Uğur'un gündemine yerleşti.

"Dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir." diyerek yeniden bölümlerin çekileceğini vurgulaması ise Oğuzhan Uğur'un gündemine yerleşti.

Oğuzhan Uğur X üzerinden yaptığı paylaşımda TRT'nin devletin kanalı olduğunu hatırlattı. 'Bir bölüm maliyeti ne kadardır? 10-15 milyon tl minimum. O da minimum yani…' diye yazan Uğur, 'Valla cebinden ödemiş olsa kral hareket. Ancak bunu da biz ödedik.' diyerek tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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