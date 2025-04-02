Oğuzhan Uğur X üzerinden yaptığı paylaşımda TRT'nin devletin kanalı olduğunu hatırlattı. 'Bir bölüm maliyeti ne kadardır? 10-15 milyon tl minimum. O da minimum yani…' diye yazan Uğur, 'Valla cebinden ödemiş olsa kral hareket. Ancak bunu da biz ödedik.' diyerek tepki gösterdi.