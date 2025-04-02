Aybüke Pusat'ın Boykot Sonrası Teşkilat’taki Sahneleri Siliniyor! Oğuzhan Uğur: "Faturasını Biz Ödedik!"
Aybüke Pusat'ın Boykot Sonrası Teşkilat’taki Sahneleri Siliniyor! Oğuzhan Uğur: "Faturasını Biz Ödedik!"
Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermesi sonrası Teşkilat dizisinden çıkarılmasının yankıları sürerken, TRT’nin 'Stok bölümler çekilmesine rağmen sahneler çıkarılacak.' açıklamasına Oğuzhan Uğur'dan tepki geldi. Uğur, “Bir bölüm maliyeti en az 10-15 milyon TL. Eğer kendi cebinden ödedilerse kral hareket. Ama bunu da biz ödedik.” sözleriyle kamu kaynaklarının kullanımına vurgu yaptı.
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TRT'nin Aybüke Pusat'la ilgili açıklamasına göre oyuncunun çekilen sahneleri silinecek.
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"Dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir." diyerek yeniden bölümlerin çekileceğini vurgulaması ise Oğuzhan Uğur'un gündemine yerleşti.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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