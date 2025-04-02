Boykot Paylaşımı İşinden Etmişti: Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a Destek Paylaşımı Yaptı
Boykot Paylaşımı İşinden Etmişti: Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a Destek Paylaşımı Yaptı
Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot çağrısı sonucunda hedef haline gelmişti. Cem Küçük'ün TRT Genel Müdürü'ne şikayet etmesinin ardından Pusat'ın ismi belirtilmeden Teşkilat dizisi kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaptı.
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Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımıyla bir anda hedef haline geldi.
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Bu olayın ardından paylaşım yapan TRT, isim vermeden Teşkilat dizisindeki oyuncunun diziden çıkartıldığını açıkladı.
Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılması sonrasında sosyal medyadan destek yağarken bir paylaşım da Oyuncular Sendikası'ndan geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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