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Boykot Paylaşımı İşinden Etmişti: Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a Destek Paylaşımı Yaptı

Boykot Paylaşımı İşinden Etmişti: Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a Destek Paylaşımı Yaptı

Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 17:14

Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot çağrısı sonucunda hedef haline gelmişti. Cem Küçük'ün TRT Genel Müdürü'ne şikayet etmesinin ardından Pusat'ın ismi belirtilmeden Teşkilat dizisi kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaptı.

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Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımıyla bir anda hedef haline geldi.

Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımıyla bir anda hedef haline geldi.

2 Nisan günü ülke genelinde yapılacak olan boykot için Instagram hesabından paylaşımda bulunan Pusat, gazeteci Cem Küçük tarafından Teşkilat kadrosundan ayrılması yönünde TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya şikayet edilmişti.

Burada bahsetmiştik:

Bu olayın ardından paylaşım yapan TRT, isim vermeden Teşkilat dizisindeki oyuncunun diziden çıkartıldığını açıkladı.

Bu olayın ardından paylaşım yapan TRT, isim vermeden Teşkilat dizisindeki oyuncunun diziden çıkartıldığını açıkladı.

Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılması sonrasında sosyal medyadan destek yağarken bir paylaşım da Oyuncular Sendikası'ndan geldi.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılması sonrasında sosyal medyadan destek yağarken bir paylaşım da Oyuncular Sendikası'ndan geldi.

Zuhal Olcay'ın Genel Başkan olduğu Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'a şu ifadelerle destek verdi:

'Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirebilecek bir protesto biçimidir.

Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. 

Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur.

Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işiden edilemez.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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