Boykot Çağrısı İşine Mal Oldu: Aybüke Pusat'a Partnerinden Destek Gelmeyince Hayal Köseoğlu Tepki Gösterdi!
Boykot Çağrısı İşine Mal Oldu: Aybüke Pusat'a Partnerinden Destek Gelmeyince Hayal Köseoğlu Tepki Gösterdi!
Kaynak: https://x.com/koseogluhayal/status/19...
Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı için TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Sosyal medyada Pusat'ın diziden atılmasına tepkiler yükselirken dizideki partneri Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir paylaşım gelmedi. Oyuncu Hayal Köseoğlu sessizliğin ardından tepki gösterdi. Paylaşımında 'Sektörümüzün erkeklerini görüyorsunuz değil mi?' yazdı.
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Oyuncu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası yaptığı paylaşımın ardından rol aldığı TRT 1 dizisinden çıkarıldı.
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Oyuncu Hayal Köseoğlu, Sarıtaş'ın sessizliği üzerine manidar bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Şahsen ben de ünlü olsam, ben de susardın. Tarafımı belli etsem suç, etmesem suç. En azından geleceğimi sağlama alırdım susarak.