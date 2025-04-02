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Boykot Çağrısı İşine Mal Oldu: Aybüke Pusat'a Partnerinden Destek Gelmeyince Hayal Köseoğlu Tepki Gösterdi!

Boykot Çağrısı İşine Mal Oldu: Aybüke Pusat'a Partnerinden Destek Gelmeyince Hayal Köseoğlu Tepki Gösterdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 17:19

Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı için TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Sosyal medyada Pusat'ın diziden atılmasına tepkiler yükselirken dizideki partneri Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir paylaşım gelmedi. Oyuncu Hayal Köseoğlu sessizliğin ardından tepki gösterdi. Paylaşımında 'Sektörümüzün erkeklerini görüyorsunuz değil mi?' yazdı.

Kaynak: https://x.com/koseogluhayal/status/19...
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Oyuncu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası yaptığı paylaşımın ardından rol aldığı TRT 1 dizisinden çıkarıldı.

Oyuncu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası yaptığı paylaşımın ardından rol aldığı TRT 1 dizisinden çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de açıkladığı boykot listesi ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada büyük destek bulan çağrının ardından '2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz' eylemi de hızla yayıldı. Pek çok ünlü isim boykota destek verirken, Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat da bu harekete katılanlar arasındaydı.

Ancak Pusat’ın paylaşımı işine mal oldu. TRT 1’in popüler dizisi Teşkilat’ın kadrosundan çıkarılan oyuncuya sosyal medyada oyunculardan destek paylaşımları yağarken dizideki partneri Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Sarıtaş'ın sessizliği üzerine manidar bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Sarıtaş'ın sessizliği üzerine manidar bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Köseoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda 'Sektörümüzün erkeklerini görüyorsunuz değil mi? Görün çünkü. Midem bulanıyor.' diye yazdı. Pusat'ın diziden çıkarılmasına da tepkisini göstererek, 'Sesi en yüksek çıkan hep kadınlar farkında mısınız?' diye ekledi.

Oyuncu açıklamasında, 'Bazı erkeklerimizi tenzih ederim ama herkes 'cesur, yürekli, errrrkek' karakter oynayan erkek oyuncularımızı görsün. Minik süt dökmüş kediler sizi.' diye devam etti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Şahsen ben de ünlü olsam, ben de susardın. Tarafımı belli etsem suç, etmesem suç. En azından geleceğimi sağlama alırdım susarak.