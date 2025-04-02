Köseoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda 'Sektörümüzün erkeklerini görüyorsunuz değil mi? Görün çünkü. Midem bulanıyor.' diye yazdı. Pusat'ın diziden çıkarılmasına da tepkisini göstererek, 'Sesi en yüksek çıkan hep kadınlar farkında mısınız?' diye ekledi.

Oyuncu açıklamasında, 'Bazı erkeklerimizi tenzih ederim ama herkes 'cesur, yürekli, errrrkek' karakter oynayan erkek oyuncularımızı görsün. Minik süt dökmüş kediler sizi.' diye devam etti.