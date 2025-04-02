Nagehan Alçı'nın Espressolab Boykotu ile İlgili Yaptığı Paylaşım Alay Konusu Oldu!
Nagehan Alçı'nın Espressolab Boykotu ile İlgili Yaptığı Paylaşım Alay Konusu Oldu!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenen mitingde bazı şirketlere yönelik boykot çağrısı yaptı. Bu markaların arasında Espressolab de vardı. Bir süredir sosyal medyada gündem olan boykot çağrılarının ardından Nagehan Alçı, Espressolab'e giderek analiz yaptığını açıkladı. Paylaşımı kısa sürede X'de kullanıcılar arasında alay konusu oldu.
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Bildiğiniz üzere Özgür Özel'in boykot listesinde Espressolab de vardı.
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Sosyal medyada Espressolab boykotu ile ilgili paylaşımlar çoğalırken Nagehan Alçı da deneyimlerini aktardığı bir paylaşım yapacak oldu.
"Bir Espressolab şubesine girip kahvenin köpüğünü özenle fincana döken baristaya sordum. 'Hava nasıl? Müşteri azaldı mı?', 'Hayır abla, burası hep yoğundur yine öyle, gözle görülür bir değişiklik yok.' dedi..."
İşte paylaşımı mizahına alet ederek sosyal medyanın gündemine yerleştiren kullanıcıların yorumları...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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