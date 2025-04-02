CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenen mitingde bazı şirketlere yönelik boykot çağrısı yaptı. Bu markaların arasında Espressolab de vardı. Bir süredir sosyal medyada gündem olan boykot çağrılarının ardından Nagehan Alçı, Espressolab'e giderek analiz yaptığını açıkladı. Paylaşımı kısa sürede X'de kullanıcılar arasında alay konusu oldu.