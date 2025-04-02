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Nagehan Alçı'nın Espressolab Boykotu ile İlgili Yaptığı Paylaşım Alay Konusu Oldu!

Nagehan Alçı'nın Espressolab Boykotu ile İlgili Yaptığı Paylaşım Alay Konusu Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 18:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenen mitingde bazı şirketlere yönelik boykot çağrısı yaptı. Bu markaların arasında Espressolab de vardı. Bir süredir sosyal medyada gündem olan boykot çağrılarının ardından Nagehan Alçı, Espressolab'e giderek analiz yaptığını açıkladı. Paylaşımı kısa sürede X'de kullanıcılar arasında alay konusu oldu.

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Bildiğiniz üzere Özgür Özel'in boykot listesinde Espressolab de vardı.

Bildiğiniz üzere Özgür Özel'in boykot listesinde Espressolab de vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenen mitingde bazı şirketlere yönelik boykot çağrısı yaptı. Hükümete yakın olduğu öne sürülen firmalar arasında Espressolab da yer aldı.

Özel, konuşmasında özellikle üniversite kampüslerindeki Espressolab şubelerine dikkat çekerek, “Kahvenin her türlüsünü severim ama Espressolab’den içmeyin. Kampüslerde bu markaya uğramayacağız.” ifadeleriyle boykotun altını çizmişti.

Sosyal medyada Espressolab boykotu ile ilgili paylaşımlar çoğalırken Nagehan Alçı da deneyimlerini aktardığı bir paylaşım yapacak oldu.

Sosyal medyada Espressolab boykotu ile ilgili paylaşımlar çoğalırken Nagehan Alçı da deneyimlerini aktardığı bir paylaşım yapacak oldu.

Nagehan Alçı paylaşımında 'Özgür Özel’in hak arama çabasına elbette saygı duyuyorum fakat kısa vadede yaratılan rüzgar orta vadede kendisi aleyhine dönebilir.' diye belirterek bir Espressolab şubesine gittiğinde çalışan ile arasında geçen sohbeti paylaştı.

"Bir Espressolab şubesine girip kahvenin köpüğünü özenle fincana döken baristaya sordum. 'Hava nasıl? Müşteri azaldı mı?', 'Hayır abla, burası hep yoğundur yine öyle, gözle görülür bir değişiklik yok.' dedi..."

"Bir Espressolab şubesine girip kahvenin köpüğünü özenle fincana döken baristaya sordum. 'Hava nasıl? Müşteri azaldı mı?', 'Hayır abla, burası hep yoğundur yine öyle, gözle görülür bir değişiklik yok.' dedi..."
twitter.com

Alçı'nın bu paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla etkileşim aldı. Sosyal medyada gündem olan tweet kullanıcılar arasında dalga konusu oldu.

İşte paylaşımı mizahına alet ederek sosyal medyanın gündemine yerleştiren kullanıcıların yorumları...

İşte paylaşımı mizahına alet ederek sosyal medyanın gündemine yerleştiren kullanıcıların yorumları...
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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