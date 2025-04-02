Yalnızca Muse değil, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimleri ve hatta Justin Timberlake'i de Türkiye getireceği öğrenilen DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla beraber şirket ve etkinlikler için boykot çağrısı yapılmıştı.

Abdulkadir Özkan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumunda bulunduğunu gören ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları peş peşe dünyaca ünlü müzik grubuna ülkede olan biteni anlatan mesajlar atmış, Muse'u da boykota davet etmişti.