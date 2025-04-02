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Ünlülerin ve Vatandaşın Boykot Çağrısı İşe Yaradı: Muse, Konser Takviminden İstanbul'u Çıkardı!

Ünlülerin ve Vatandaşın Boykot Çağrısı İşe Yaradı: Muse, Konser Takviminden İstanbul'u Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.04.2025 - 17:49

DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısına yönelik 'vatan haini' yorumu, ülkeye getirmeyi planlandığı dünyaca ünlü isimlerin konserlerinin boykotlanmasına sebep olmuştu. 

Ane Brun'dan sonra Muse grubu da İstanbul konserini iptal etti. Ünlü isimler ve vatandaşın özel olarak gruba yaptığı boykot çağrısı sonuç verdi.

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Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı duyurulunca İmamoğlu sürecindeki boykot sebebiyle grubu ülkeye getiren organizatör şirket de araştırılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı duyurulunca İmamoğlu sürecindeki boykot sebebiyle grubu ülkeye getiren organizatör şirket de araştırılmaya başlamıştı.

Yalnızca Muse değil, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimleri ve hatta Justin Timberlake'i de Türkiye getireceği öğrenilen DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla beraber şirket ve etkinlikler için boykot çağrısı yapılmıştı. 

Abdulkadir Özkan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumunda bulunduğunu gören ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları peş peşe dünyaca ünlü müzik grubuna ülkede olan biteni anlatan mesajlar atmış, Muse'u da boykota davet etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Önce Abdulkadir Özkan ve şirketine yapılan boykot sonuç verdi, DBL Entertainment, "Projelerin tamamından çekiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Önce Abdulkadir Özkan ve şirketine yapılan boykot sonuç verdi, DBL Entertainment, "Projelerin tamamından çekiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz dakikalarda ise bir gelişme de Muse grubu cephesinde yaşandı. Muse'a gönderilen mesajlar ve boykot çağrılarının da sonuç verdiği Muse'un resmi sitesinde yaptığı değişiklikle ortaya çıktı.

Muse, konser takviminden İstanbul konserini çıkarttı!

Muse, konser takviminden İstanbul konserini çıkarttı!
www.muse.mu

Dünyaca ünlü müzik grubunun resmi internet sayfasına girip konser takvimine tıkladığınızda, 11 Haziran'da Yenikapı, İstanbul, Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan konserin turneyle gezecekleri ülkeler arasında artık yer almadığı gözüküyor.

Ayrıca bir de mesaj yayınladılar... Hayranlarından gelen geri bildirime kulak verdiklerini söyleyen Muse grubu açıklamasında;

Ayrıca bir de mesaj yayınladılar... Hayranlarından gelen geri bildirime kulak verdiklerini söyleyen Muse grubu açıklamasında;

'Dikkatli bir değerlendirmeden ve hayranlarımızın geri bildirimlerini dinledikten sonra endişelerine saygı duyarak İstanbul'daki gösterimizi DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olmak için 2026'ya erteledik. 

Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!' ifadelerine yer verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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