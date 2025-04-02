Ünlülerin ve Vatandaşın Boykot Çağrısı İşe Yaradı: Muse, Konser Takviminden İstanbul'u Çıkardı!
Ünlülerin ve Vatandaşın Boykot Çağrısı İşe Yaradı: Muse, Konser Takviminden İstanbul'u Çıkardı!
DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısına yönelik 'vatan haini' yorumu, ülkeye getirmeyi planlandığı dünyaca ünlü isimlerin konserlerinin boykotlanmasına sebep olmuştu.
Ane Brun'dan sonra Muse grubu da İstanbul konserini iptal etti. Ünlü isimler ve vatandaşın özel olarak gruba yaptığı boykot çağrısı sonuç verdi.
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Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı duyurulunca İmamoğlu sürecindeki boykot sebebiyle grubu ülkeye getiren organizatör şirket de araştırılmaya başlamıştı.
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Önce Abdulkadir Özkan ve şirketine yapılan boykot sonuç verdi, DBL Entertainment, "Projelerin tamamından çekiliyoruz" açıklamasında bulundu.
Muse, konser takviminden İstanbul konserini çıkarttı!
Ayrıca bir de mesaj yayınladılar... Hayranlarından gelen geri bildirime kulak verdiklerini söyleyen Muse grubu açıklamasında;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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