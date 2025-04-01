Cem Küçük'ten Tutuklanan Gençler İçin Bayram Kutlamayan Kıvanç Tatlıtuğ'a "Hükümet" Tepkisi
Cem Küçük'ten Tutuklanan Gençler İçin Bayram Kutlamayan Kıvanç Tatlıtuğ'a "Hükümet" Tepkisi
Gazeteci Cem Küçük bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine gösterdiği tepkiyi hedef aldı. Gencecik vatandaşlar eyleme katıldığı için tutuklanmasına bayram kutlamayarak tepki gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'a seslenen Cem Küçük, ünlü oyuncunun mecburiyetten tepki gösterdiğini düşündüğünü söyledi.
'Öyle mi Kıvanç? Hükümet kanalından ayrıl o zaman!' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ardından ülke genelinde protestolar bir an olsun dinmedi.
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Gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat çıkışının ardından bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine tepkisini hedef almaya karar verdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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