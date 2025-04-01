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Cem Küçük'ten Tutuklanan Gençler İçin Bayram Kutlamayan Kıvanç Tatlıtuğ'a "Hükümet" Tepkisi

Cem Küçük'ten Tutuklanan Gençler İçin Bayram Kutlamayan Kıvanç Tatlıtuğ'a "Hükümet" Tepkisi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 21:30

Gazeteci Cem Küçük bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine gösterdiği tepkiyi hedef aldı. Gencecik vatandaşlar eyleme katıldığı için tutuklanmasına bayram kutlamayarak tepki gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'a seslenen Cem Küçük, ünlü oyuncunun mecburiyetten tepki gösterdiğini düşündüğünü söyledi. 

'Öyle mi Kıvanç? Hükümet kanalından ayrıl o zaman!' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ardından ülke genelinde protestolar bir an olsun dinmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ardından ülke genelinde protestolar bir an olsun dinmedi.

Ülkenin dört bir yanında yükselen protestolar sırasında, eyleme katılan binlerce vatandaşımız gözaltına alınmış, yüzlerce kişi de tutuklanmıştı. 

Tutuklananların hemen hemen hepsinin gencecik çocuklar olduğu ortaya çıktığında ise sürece başından beri tepki gösteren ünlü isimler isyan etmişti. 

Kıvanç Tatlıtuğ da bu isimlerden biriydi. Genel olarak yaşananlara tepkisi 'yetersiz' bulunan Tatlıtuğ, en son içeride yüzlerce genç varken bayram kutlamayacağını açıklamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat çıkışının ardından bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine tepkisini hedef almaya karar verdi.

Gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat çıkışının ardından bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine tepkisini hedef almaya karar verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un mecburiyetten tepki gösterdiğini düşünen Küçük, 

'Gençler içerideyken ben bilmem ne yapmam. Madem öyle Kıvanç, hükumete yakın kanallarla iş yapma o zaman. Boykota destek veriyorsun madem, hükümet kanalından ayrıl ya! Mecbur musunuz?

Artık şunu da söylemem lazım. AKP bazen yumuşamayı biliyor ama CHP kitlesinin önemli bir kısmı daha faşizan bir tutum içinde' dedi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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