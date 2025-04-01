Boykot Sonrası İptaller Gelmeye Başlamıştı: Ünlü İsimler 'Muse' Grubuna Çağrıda Bulundu

'Sevgili @muse, @robbiewilliams, @anebrun

Yıllardır eserlerinize saygı duyuyorum ve birçok kişi için ne kadar önemli olduğunuzu biliyorum.

Ama ne ben, ne de bir başkası İstanbul konserlerinize katılmaz, çünkü organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor, bilginiz olsun.

Dayanışma önemlidir.'