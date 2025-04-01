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Boykot Sonrası İptaller Gelmeye Başlamıştı: Ünlü İsimler 'Muse' Grubuna Çağrıda Bulundu

Boykot Sonrası İptaller Gelmeye Başlamıştı: Ünlü İsimler 'Muse' Grubuna Çağrıda Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 11:43

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un Türkiye'de konser vereceği haberinin yayılmasının ardından konserin organizatörü DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı başlatıldı. Boykot listesinde yer aldığını gören pek çok kişi konsere gitmekten vazgeçtiğini söyleyerek organizatörün planladığı diğer konserler için de sanatçılara tweetler atıldı. Etkinliklerin birer birer iptal olmasının ardından Türk sanatçılar Muse grubuna çağrıda bulundu.

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İngiliz rock müzik grubu Muse'un Haziran ayında İstanbul'da vereceği konserin açıklanmasının ardından organizatör şirket araştırıldı.

İngiliz rock müzik grubu Muse'un Haziran ayında İstanbul'da vereceği konserin açıklanmasının ardından organizatör şirket araştırıldı.

DBL Entertainment'in sahibi Abdulkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada şirket ve etkinlikler için boykot çağrısı yapıldı. 

Abdulkadir Özkan'ın yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu ve benzeri paylaşımları için sosyal medyadan tepki yağınca Özkan, X hesabını kapattı.

DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan Trevor Noah stand-up'ı ve sahne alacak Ane Brun, etkinlikleri iptal edeceklerini açıkladı.

DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan Trevor Noah stand-up'ı ve sahne alacak Ane Brun, etkinlikleri iptal edeceklerini açıkladı.

Boykot çağrılarının sonuç vermesinin ardından sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimler Muse grubuna çağrıda bulundu.

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

'Bu konser için iş yaptığınız organizasyon şirketinin sahibi, hükümete karşı protesto haklarını arayan gençleri yasadışı bir şekilde hapseden hükümetin yanında duruyor. Hepimiz boykot ediyoruz ve şirketle çalışmayarak desteğinizi bekliyoruz.'

İrfan Değirmenci

İrfan Değirmenci

'Bu sefer değil.

Üzgünüm.

Organizatörün kim olduğunu kontrol edin.

Özgürlükten yana mı olacaksınız, yoksa zulümden yana mı olacaksınız?'

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

'İstanbul konserinizin organizatörü DBL Entertainment, bağlantıları nedeniyle boykot listesinde yer alıyor ve sahibi demokrasi yanlısı protestoculara hakaret etti. Bu nedenle konsere katılmayacağız ve sizi bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz.'

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Kalben

Kalben

Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol

'Sevgili @muse, @robbiewilliams, @anebrun

Yıllardır eserlerinize saygı duyuyorum ve birçok kişi için ne kadar önemli olduğunuzu biliyorum.

Ama ne ben, ne de bir başkası İstanbul konserlerinize katılmaz, çünkü organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor, bilginiz olsun.

Dayanışma önemlidir.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Kübra Aydın

İmamoğlu kara kaşı kara gözü için tutuklanmadı. Yolsuzluktan tutuklandı ve terör suçundan ağır kusurlu bulundu yakında terör suçu içinde tutuklanır. Muse gru... Devamını Gör

g h

tamam

ibrahim ertas

Bu nasıl vatan düşmanlığıdır!!! Yazıklar olsun böylesi büyük ve ünlü bir müzik grubunu Türkiyede misafir etmek, Ülkemizi daha da fazla kitlenin duyması ned... Devamını Gör

b.marley

size göre zaten " zulüm 1453 te başladı " değil mi..

g h

he