Boykot Sonrası İptaller Gelmeye Başlamıştı: Ünlü İsimler 'Muse' Grubuna Çağrıda Bulundu
Boykot Sonrası İptaller Gelmeye Başlamıştı: Ünlü İsimler 'Muse' Grubuna Çağrıda Bulundu
Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un Türkiye'de konser vereceği haberinin yayılmasının ardından konserin organizatörü DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı başlatıldı. Boykot listesinde yer aldığını gören pek çok kişi konsere gitmekten vazgeçtiğini söyleyerek organizatörün planladığı diğer konserler için de sanatçılara tweetler atıldı. Etkinliklerin birer birer iptal olmasının ardından Türk sanatçılar Muse grubuna çağrıda bulundu.
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İngiliz rock müzik grubu Muse'un Haziran ayında İstanbul'da vereceği konserin açıklanmasının ardından organizatör şirket araştırıldı.
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DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan Trevor Noah stand-up'ı ve sahne alacak Ane Brun, etkinlikleri iptal edeceklerini açıkladı.
Farah Zeynep Abdullah
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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İmamoğlu kara kaşı kara gözü için tutuklanmadı. Yolsuzluktan tutuklandı ve terör suçundan ağır kusurlu bulundu yakında terör suçu içinde tutuklanır. Muse gru... Devamını Gör
tamam
Bu nasıl vatan düşmanlığıdır!!! Yazıklar olsun böylesi büyük ve ünlü bir müzik grubunu Türkiyede misafir etmek, Ülkemizi daha da fazla kitlenin duyması ned... Devamını Gör
size göre zaten " zulüm 1453 te başladı " değil mi..
he