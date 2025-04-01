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Ala Tokel, İmamoğlu Süreciyle İlgili Sessiz Kalan Influencerlar Hakkında Konuştu

Ala Tokel, İmamoğlu Süreciyle İlgili Sessiz Kalan Influencerlar Hakkında Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 10:01

Influencer camiasının önde gelen isimlerinden olan Ala Tokel, güzellik salonlarıyla da kendinden söz ettiren isimlerden. Tokel, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla İmamoğlu süreciyle ilgili sessiz kalan, paylaşım yapmayan influencerlara seslendi. Gündem ile ilgili paylaşım yapanlar kadar yapmayan isimler de oldu. Tokel de onlara seslenerek, “Hiçbir zaman sizin kadar omurgasız olmadım” dedi.

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İşte detaylar 👇

Ekrem İmamoğlu 23 Mart’tan bu yana tutuklu.

Ekrem İmamoğlu 23 Mart’tan bu yana tutuklu.

18 Mart’ta diploması iptal edilmiş, 19 Mart’ta ise gözaltına alınmıştı. Olanlar karşısında Türkiye ayaklanmıştı. Protesto gösterileri günler boyu sürdü. Özellikle üniversite öğrencileri alanlarda isyanlarını dile getirdi. İmamoğlu süreciyle birlikte vatandaşlar hak, hukuk ve adalet istedikleri her konuyu eylemlere katılarak gösterdi. Eylemlerin yanı sıra sosyal medyada da gündem İmamoğlu oldu. Ünlü isimlerden ve influencerlardan süreç ile ilgili paylaşım yapmayanlar ise tepkilerin odağıydı. Tokel de onlara seslenmek istediği videosuyla gündeme geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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