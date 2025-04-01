Ala Tokel, İmamoğlu Süreciyle İlgili Sessiz Kalan Influencerlar Hakkında Konuştu
Ala Tokel, İmamoğlu Süreciyle İlgili Sessiz Kalan Influencerlar Hakkında Konuştu
Influencer camiasının önde gelen isimlerinden olan Ala Tokel, güzellik salonlarıyla da kendinden söz ettiren isimlerden. Tokel, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla İmamoğlu süreciyle ilgili sessiz kalan, paylaşım yapmayan influencerlara seslendi. Gündem ile ilgili paylaşım yapanlar kadar yapmayan isimler de oldu. Tokel de onlara seslenerek, “Hiçbir zaman sizin kadar omurgasız olmadım” dedi.
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Ekrem İmamoğlu 23 Mart’tan bu yana tutuklu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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