Ala Tokel, İmamoğlu Süreciyle İlgili Sessiz Kalan Influencerlar Hakkında Konuştu

Influencer camiasının önde gelen isimlerinden olan Ala Tokel, güzellik salonlarıyla da kendinden söz ettiren isimlerden. Tokel, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla İmamoğlu süreciyle ilgili sessiz kalan, paylaşım yapmayan influencerlara seslendi. Gündem ile ilgili paylaşım yapanlar kadar yapmayan isimler de oldu. Tokel de onlara seslenerek, “Hiçbir zaman sizin kadar omurgasız olmadım” dedi.