Henüz Yılın Başındayız Ama Çok Acı Haberler Aldık: 2025'in İlk Çeyreğinde Kaybettiğimiz Ünlü İsimler

2025’in henüz ilk üç ayında sanat camiası peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı. Tiyatrodan sinemaya, müzikten seslendirmeye kadar birçok alanda iz bırakan isimler aramızdan ayrıldı. Kimi hastalıkla verdiği uzun mücadeleye yenik düştü, kimi sahnede aniden fenalaşarak hayata gözlerini yumdu.

Her biri kendi alanında iz bırakan, yıllarca milyonların sevgisini kazanan sanatçılar, Türkiye’nin dört bir yanında derin üzüntü yarattı. Hayatını kaybeden isimler ardında dolu dolu kariyerler, unutulmaz eserler ve milyonların hafızasında silinmeyecek anılar bıraktı.

İşte 2025’in ilk çeyreğinde aramızdan ayrılan o unutulmaz isimler…