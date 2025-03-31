Henüz Yılın Başındayız Ama Çok Acı Haberler Aldık: 2025'in İlk Çeyreğinde Kaybettiğimiz Ünlü İsimler
Henüz Yılın Başındayız Ama Çok Acı Haberler Aldık: 2025'in İlk Çeyreğinde Kaybettiğimiz Ünlü İsimler
2025’in henüz ilk üç ayında sanat camiası peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı. Tiyatrodan sinemaya, müzikten seslendirmeye kadar birçok alanda iz bırakan isimler aramızdan ayrıldı. Kimi hastalıkla verdiği uzun mücadeleye yenik düştü, kimi sahnede aniden fenalaşarak hayata gözlerini yumdu.
Her biri kendi alanında iz bırakan, yıllarca milyonların sevgisini kazanan sanatçılar, Türkiye’nin dört bir yanında derin üzüntü yarattı. Hayatını kaybeden isimler ardında dolu dolu kariyerler, unutulmaz eserler ve milyonların hafızasında silinmeyecek anılar bıraktı.
İşte 2025’in ilk çeyreğinde aramızdan ayrılan o unutulmaz isimler…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Volkan Konak’ın ölümüyle sarsıldık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ocak – Ferdi Tayfur
8 Ocak – Selim İleri
13 Ocak – Bedia Ener
31 Ocak – Sezai Altekin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Şubat – Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı)
18 Şubat – Emin Gümüşkaya
2 Mart – Edip Akbayram
13 Mart – Şinasi Yurtseven
17 Mart – Tanyeli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 Mart – Osman Sınav
21 Mart – Filiz Akın
31 Mart – Volkan Konak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın