Kalbi de Sesi Kadar Güçlüymüş: Volkan Konak'ın Yaptığı Yardımlar Ortaya Çıktı
Kalbi de Sesi Kadar Güçlüymüş: Volkan Konak'ın Yaptığı Yardımlar Ortaya Çıktı
Hayatını Kuzey Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında kaybeden Karadeniz’in asil çocuğu Volkan Konak’ın ardından yürek yakan detaylar gün yüzüne çıkıyor.
Meğer sahnedeki ihtişamı kadar kalbiyle de devleşen bir insanmış. Volkankonak.com adlı internet sitesinde yer alan bilgiye göre maddi durumu yetersiz onlarca öğrenciye burs veriyor, üstelik tüm gelirini ileride eğitime bırakmayı planlıyormuş.
Burs verdiği öğrencilerin çoğu babasızmış. Gönüllerde taht kuran sanatçının aslında yıllardır sessiz sedasız bir iyilik hareketine öncülük ettiği ortaya çıktı.
İşte detaylar...
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Volkan Konak…
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Son olarak 2010 yılında güncellenen bilgilere göre Konak, tam 63 öğrenciye burs veriyormuş.
Gücü yettiğince yardım eli uzatmaktan vazgeçmeyen Konak, adeta bir vasiyet gibi arkasında bu sözleri ve iyilik dolu izleri bıraktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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