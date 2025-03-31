Kalbi de Sesi Kadar Güçlüymüş: Volkan Konak'ın Yaptığı Yardımlar Ortaya Çıktı

Karadeniz’in hırçın dalgasını içimize taşıyan, sesinin titreşimiyle dağları delercesine duygularımıza seslenen o büyük sanatçı. “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Aleni Aleni”, “Mimoza Çiçeğim”, “Herkesin Bir Derdi Var”, “Yarim Yarim” ve elbette ki “Mausa Limanı” gibi şarkılarıyla sadece listelere değil, gönüllere de adını altın harflerle yazdırmıştı.

Ama meğer bizi titreten sadece sesi değilmiş. Onun kalbi, yaptığı işler ve kimseye anlatmadan yürüdüğü yollarla da bambaşkaymış.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında geçirdiği kalp kriziyle 58 yaşında aramızdan ayrılan Konak, sadece bir sanatçıyı değil, tam anlamıyla bir “gönül adamını” kaybettiğimizi bir kez daha gösterdi. Ölümünün ardından volkankonak.com sitesinde yer alan bilgiler adeta yürek burktu.