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Kalbi de Sesi Kadar Güçlüymüş: Volkan Konak'ın Yaptığı Yardımlar Ortaya Çıktı

Kalbi de Sesi Kadar Güçlüymüş: Volkan Konak'ın Yaptığı Yardımlar Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.03.2025 - 17:34

Hayatını Kuzey Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında kaybeden Karadeniz’in asil çocuğu Volkan Konak’ın ardından yürek yakan detaylar gün yüzüne çıkıyor. 

Meğer sahnedeki ihtişamı kadar kalbiyle de devleşen bir insanmış. Volkankonak.com adlı internet sitesinde yer alan bilgiye göre maddi durumu yetersiz onlarca öğrenciye burs veriyor, üstelik tüm gelirini ileride eğitime bırakmayı planlıyormuş. 

Burs verdiği öğrencilerin çoğu babasızmış. Gönüllerde taht kuran sanatçının aslında yıllardır sessiz sedasız bir iyilik hareketine öncülük ettiği ortaya çıktı.

İşte detaylar...

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Volkan Konak…

Volkan Konak…

Karadeniz’in hırçın dalgasını içimize taşıyan, sesinin titreşimiyle dağları delercesine duygularımıza seslenen o büyük sanatçı. “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Aleni Aleni”, “Mimoza Çiçeğim”, “Herkesin Bir Derdi Var”, “Yarim Yarim” ve elbette ki “Mausa Limanı” gibi şarkılarıyla sadece listelere değil, gönüllere de adını altın harflerle yazdırmıştı. 

Ama meğer bizi titreten sadece sesi değilmiş. Onun kalbi, yaptığı işler ve kimseye anlatmadan yürüdüğü yollarla da bambaşkaymış.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında geçirdiği kalp kriziyle 58 yaşında aramızdan ayrılan Konak, sadece bir sanatçıyı değil, tam anlamıyla bir “gönül adamını” kaybettiğimizi bir kez daha gösterdi. Ölümünün ardından volkankonak.com sitesinde yer alan bilgiler adeta yürek burktu.

Son olarak 2010 yılında güncellenen bilgilere göre Konak, tam 63 öğrenciye burs veriyormuş.

Son olarak 2010 yılında güncellenen bilgilere göre Konak, tam 63 öğrenciye burs veriyormuş.

Daha önce ise bu sayı 50'ymiş. Ama hepsi bu değil. Sanatçının en büyük hayali tüm gelirini eğitime bırakmakmış. Yaptığı açıklamada şu sözlerle planını dile getirmiş:

“Dünyaya el gibi çıplak geldim, el gibi çıplak gideceğim. Gelirim bana değil, bu ülkenin çocuklarına fayda sağlasın.”

Özellikle yardım ettiği öğrencilerin detayları ise insanın boğazına bir düğüm gibi oturuyor. 63 öğrencinin 50’si, Konak’ın doğduğu kasabada babasını kaybetmiş çocuklardan oluşuyormuş. Diğer 13 öğrenci ise Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirlerden gelen ve maddi durumu yetersiz olan gençler.

Konak, bu çocuklar için “Onların babası olamam ama ağabeyleri, amcaları olabilirim.” demiş.

Gücü yettiğince yardım eli uzatmaktan vazgeçmeyen Konak, adeta bir vasiyet gibi arkasında bu sözleri ve iyilik dolu izleri bıraktı.

Gücü yettiğince yardım eli uzatmaktan vazgeçmeyen Konak, adeta bir vasiyet gibi arkasında bu sözleri ve iyilik dolu izleri bıraktı.

Eğitime verdiği destek, yalnızca bugünü değil yarınları da şekillendirecek kadar büyük.

Vefat etti ama sadece şarkıları değil, bıraktığı iyilikler de yaşamaya devam edecek. Güle güle Kuzey’in oğlu… 

Seni sadece kulaklarımız değil, kalplerimiz de hiç unutmayacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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