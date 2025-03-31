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Şarkıcı Berkay "Artık Bilin" Diyerek Volkan Konak'ın Kendisi İçin Yaptıklarını Anlattı

Şarkıcı Berkay "Artık Bilin" Diyerek Volkan Konak'ın Kendisi İçin Yaptıklarını Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.03.2025 - 16:44 Son Güncelleme: 31.03.2025 - 16:54

Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. “Kuzeyin Oğlu” olarak hafızalara kazınan Konak’a veda mesajları yağarken, en çok dikkat çeken paylaşım şarkıcı Berkay’dan geldi. 

Berkay, sosyal medya hesabından Konak’la birlikte söyledikleri bir videoyu paylaşarak, ona olan derin sevgisini ve minnettarlığını duygu yüklü cümlelerle dile getirdi. 

İşte detaylar...

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Müzik dünyasının sevilen ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Müzik dünyasının sevilen ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Sahne üzerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamada, 112 acil sağlık ekibinin ihbar üzerine olay yerine hızla gittiğini, şarkıcıya ilk tıbbi müdahalenin orada bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca şu bilgilerde verildi:

'Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.'

Otopsinin ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Konak'ın çarşamba günü Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği bilgisi verildi.

Türkiye’yi ve sanat camiasını yasa boğan bu ani vefat onu tanıyan herkesin yüreğini dağladı.

Türkiye’yi ve sanat camiasını yasa boğan bu ani vefat onu tanıyan herkesin yüreğini dağladı.

Volkan Konak’ın ardından sosyal medyada taziye mesajları yağdı. Bu paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de şarkıcı Berkay’dan geldi. 

Berkay, Instagram hesabından Konak’la birlikte şarkı söyledikleri bir videoyu paylaşarak altına uzun ve duygusal bir not düştü. 

Konak’la olan özel bağını ve yaşadığı derin acıyı samimi bir dille anlatan Berkay’ın mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımında Konak’a hitaben “Benim aslan abim ben senden çok razı oldum inşallah sen de kardeşinden razısındır” diyen Berkay, onun hayatındaki yerini şu cümlelerle anlattı:

Paylaşımında Konak’a hitaben “Benim aslan abim ben senden çok razı oldum inşallah sen de kardeşinden razısındır” diyen Berkay, onun hayatındaki yerini şu cümlelerle anlattı:

“Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim..!! 

Ama benim aslan abim can abim VOLKAN ABİM göçtü gidiyor… Bakın içim yanıyor .! Siz bilmezdiniz..!! Ama artık bilin bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken abim omzunu duvar yaptı bana..! Maddi manevi bir gram kendimi eksik hissetmemem adına dim dik durdu yanımda..!!”

Berkay, paylaşımını şu cümlelerle tamamladı:

“Seni çok ama çok seviyorum… Kavuşacağımız zamana kadar yolun açık olsun, mekânın cennet olsun… Rabbim seni en rahatında uyutsun, aslan abim benim…”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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