Şarkıcı Berkay "Artık Bilin" Diyerek Volkan Konak'ın Kendisi İçin Yaptıklarını Anlattı
Şarkıcı Berkay "Artık Bilin" Diyerek Volkan Konak'ın Kendisi İçin Yaptıklarını Anlattı
Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. “Kuzeyin Oğlu” olarak hafızalara kazınan Konak’a veda mesajları yağarken, en çok dikkat çeken paylaşım şarkıcı Berkay’dan geldi.
Berkay, sosyal medya hesabından Konak’la birlikte söyledikleri bir videoyu paylaşarak, ona olan derin sevgisini ve minnettarlığını duygu yüklü cümlelerle dile getirdi.
İşte detaylar...
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Müzik dünyasının sevilen ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
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Türkiye’yi ve sanat camiasını yasa boğan bu ani vefat onu tanıyan herkesin yüreğini dağladı.
Paylaşımında Konak’a hitaben “Benim aslan abim ben senden çok razı oldum inşallah sen de kardeşinden razısındır” diyen Berkay, onun hayatındaki yerini şu cümlelerle anlattı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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