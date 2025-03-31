Şarkıcı Berkay "Artık Bilin" Diyerek Volkan Konak'ın Kendisi İçin Yaptıklarını Anlattı

“Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim..!!

Ama benim aslan abim can abim VOLKAN ABİM göçtü gidiyor… Bakın içim yanıyor .! Siz bilmezdiniz..!! Ama artık bilin bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken abim omzunu duvar yaptı bana..! Maddi manevi bir gram kendimi eksik hissetmemem adına dim dik durdu yanımda..!!”

Berkay, paylaşımını şu cümlelerle tamamladı:

“Seni çok ama çok seviyorum… Kavuşacağımız zamana kadar yolun açık olsun, mekânın cennet olsun… Rabbim seni en rahatında uyutsun, aslan abim benim…”