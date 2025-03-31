Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a Son Veda
Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a Son Veda
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak'tan acı haber geldi. Sahnede kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan, henüz 58 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ünlü isimlerden Kuzeyin Oğlu olarak anılan Konak için taziye mesajları geldi. Sanat camiasını şoke eden vefat haberinin ardından ünlü isimler dostlarına son kez veda ettiler.
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Vefat haberini aldıktan sonra hastaneye koşan Sibel Can, gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medya hesabından yakın dostuna böyle veda etti.
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Hakan Altun sahneden iner inmez soluğu Volkan Konak’ın vefat ettiği hastanede aldı. Acısını böyle tarif etti.
Hüsnü Şenlendirici
Koray Avcı, ünlü sanatçıyla fotoğrafını paylaştı: "Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim."
Niyazi Koyuncu ilk paylaşım yapan isimlerdendi.
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Atilla Taş
Cem Yılmaz
Melek Mosso
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Uğur Dündar
Armağan Çağlayan
Demet Akalın
Mert Fırat
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Ferhat Göçer
Bülent Emrah Parlak
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Yekta Kopan
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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