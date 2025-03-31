Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a Son Veda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak'tan acı haber geldi. Sahnede kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan, henüz 58 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü isimlerden Kuzeyin Oğlu olarak anılan Konak için taziye mesajları geldi. Sanat camiasını şoke eden vefat haberinin ardından ünlü isimler dostlarına son kez veda ettiler.