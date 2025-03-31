Volkan Konak’ın 26 Yıllık Arkadaşı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sözleri Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alındı. Volkan Konak ise İmamoğlu hakkında verilen karara oldukça sert tepki göstermişti:

'2017’de yapılan anayasa referandumunda, iki buçuk milyon mühürsüz, dolayısıyla geçersiz oyu geçerli sayanlar ve bunu içine sindirenler, en önemlisi de muhalefet olup bu hukuksuzluğa sessiz kalanlar;bugün yaşadıklarımız sizlerin eseridir.

Bugün içinde bulunduğumuz bu kara günlerin fermanını hep beraber yazdınız.

Dünyada yapayalnız tek başıma kalsam da bir kelebek kolaylığıyla ölsem de, ipe çekilmeyip zindana atılsam da, ne sizin hukukunuza ne sizin adaletinize, ne sizin dürüstlüğünüze, ne de sizin sevginize inanmadım, yaşadığım sürece inanmayacağım.

Dolayısıyla bugün guguk kuşu gibi hukuktan bahsedenler, siz kimi kandırıyorsunuz?'