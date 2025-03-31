Volkan Konak’ın 26 Yıllık Arkadaşı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sözleri Ortaya Çıktı
Volkan Konak’ın 26 Yıllık Arkadaşı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sözleri Ortaya Çıktı
Halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın ani ölümü, sevenlerini derinden sarstı. 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla yıllardır evlerimize konuk olan, türkülerinin herkesin dilinde olduğu Volkan Konak, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile sıkı dosttu. Konak, 19 Mart'ta gözaltına alınan hemşehrisini yalnız bırakmamış, karara sert sözlerle tepki göstermişti.
Öte yandan, Konak'ın 2019 yılında İmamoğlu hakkında söyledikleri ortaya çıktı.
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Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bu paylaşımı yapmıştı...
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Sıkı arkadaşlıklarıyla tanınan Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'na yapılanları 'hukuksuzluk' olarak nitelendirmiş ve 'her zaman yanında olacağını' söylemişti.
"Ekrem İmamoğlu benim kıymetlimdir. İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa elbette her şey değişir, her şey güzel olur."
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem, Volkan Konak'ın konserinde söyledikleri yeniden gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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