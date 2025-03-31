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Volkan Konak’ın 26 Yıllık Arkadaşı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sözleri Ortaya Çıktı

Volkan Konak’ın 26 Yıllık Arkadaşı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sözleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 09:56

Halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın ani ölümü, sevenlerini derinden sarstı. 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla yıllardır evlerimize konuk olan, türkülerinin herkesin dilinde olduğu Volkan Konak, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile sıkı dosttu. Konak, 19 Mart'ta gözaltına alınan hemşehrisini yalnız bırakmamış, karara sert sözlerle tepki göstermişti.

Öte yandan, Konak'ın 2019 yılında İmamoğlu hakkında söyledikleri ortaya çıktı.

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Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bu paylaşımı yapmıştı...

Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bu paylaşımı yapmıştı...
twitter.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alındı. Volkan Konak ise İmamoğlu hakkında verilen karara oldukça sert tepki göstermişti:

'2017’de yapılan anayasa referandumunda, iki buçuk milyon mühürsüz, dolayısıyla geçersiz oyu geçerli sayanlar ve bunu içine sindirenler, en önemlisi de muhalefet olup bu hukuksuzluğa sessiz kalanlar;bugün yaşadıklarımız sizlerin eseridir. 

Bugün içinde bulunduğumuz bu kara günlerin fermanını hep beraber yazdınız.

Dünyada yapayalnız tek başıma kalsam da bir kelebek kolaylığıyla ölsem de, ipe çekilmeyip zindana atılsam da, ne sizin hukukunuza ne sizin adaletinize, ne sizin dürüstlüğünüze, ne de sizin sevginize inanmadım, yaşadığım sürece inanmayacağım.

Dolayısıyla bugün guguk kuşu gibi hukuktan bahsedenler, siz kimi kandırıyorsunuz?'

Sıkı arkadaşlıklarıyla tanınan Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'na yapılanları 'hukuksuzluk' olarak nitelendirmiş ve 'her zaman yanında olacağını' söylemişti.

Sıkı arkadaşlıklarıyla tanınan Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'na yapılanları 'hukuksuzluk' olarak nitelendirmiş ve 'her zaman yanında olacağını' söylemişti.
twitter.com

İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart Pazar günü ise Volkan Konak, 'Her zaman yanında olacağım' sözleriyle desteğini göstermişti:

'Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum, futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi? Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için. Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi. Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın.

Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.'

"Ekrem İmamoğlu benim kıymetlimdir. İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa elbette her şey değişir, her şey güzel olur."

"Ekrem İmamoğlu benim kıymetlimdir. İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa elbette her şey değişir, her şey güzel olur."

Volkan Konak, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden birkaç ay sonra Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül’e konuştu. Söyleşide Ekrem İmamoğlu ile sıkı dostluklarını anlatan Volkan Konak, “O benim kıymetlimdir” sözleriyle arkadaşını övgülere boğmuştu. 

Konak'ın İmamoğlu hakkında söyledikleri şöyleydi:

'Ekrem İmamoğlu 20 yıllık arkadaşımdır, kıymetlimdir. Ekrem İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa elbette her şey değişir, her şey güzel olur. Şu anda dört partinin başında onun gibi genel başkanlar olsa, inan bana bu ülke bir dilim kavun gibi mis kokar, bahar gelir bu topraklara. Ayrıca bu topraklarda hoşgörü vardır. Mevlanalar, Yunuslar, Hacı Bektaşlar geçmiştir bu topraklardan. Cumhuriyeti kuran Atatürk’ümüz de bir güneş gibi doğmuştur yine bu toprakların üzerine. Dolayısıyla hep birlik olalım, ülkemiz için elele verelim.'

Kaynak

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem, Volkan Konak'ın konserinde söyledikleri yeniden gündem oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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