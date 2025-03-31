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Volkan Konak'ın Yıllar Önce Söylediği Sözler ve Barış Çağrısı Yeniden Hatırlandı

Volkan Konak'ın Yıllar Önce Söylediği Sözler ve Barış Çağrısı Yeniden Hatırlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 10:20

Her zaman demokrat kişiliği ile bilenen Volkan Konak, cesur açıklamalarıyla da diğer sanatçılardan ayrılıyordu. Gündemdeki son gelişmelerden olan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk gün en sert tepkiyi koyan isimlerden olan Konak, geçmişte de BDP milletvekilleri ve Hrant Dink ile ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu. Hrant Dink'i 'vatansever' olarak niteleyen Konak, BDP milletvekillerinin Karadeniz'de uğradığı saldırıları kınamıştı.

Atatürkçü kimliği ile bilinen Volkan Konak her zaman bildiği doğruları söylemekten çekinmedi. Sosyal medyada da  2013 yılındaki sözleri bir kez daha akıllara geldi.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak artık aramızda değil ancak bıraktığı izler hep hatırlanacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak artık aramızda değil ancak bıraktığı izler hep hatırlanacak.

Demokrat sanatçı kimliğini en çok dolduran isimlerden olan Konak, tavırları ve açıklamalarıyla her zaman halk tarafından beğenilen isimlerden oldu. Karadenizli kimliği ile verdiği mesajlarla her zaman toplumu birleştirmeye çabaladı.

"Uygar insan ırksal ve inançsal tartışmalara girmez"

"Uygar insan ırksal ve inançsal tartışmalara girmez"

Volkan Konak, 'Hepimizin sorunları var. Türkiye şu an sadece ırk ve din konuşuyor. Biraz zorlanıyorum bazı konularda. İnsanın ırkını bilmesi çok kutsal, inanç öyle. Ama hayatının hepsini bununla var etmesi benim canımı sıkıyor' demişti.

BDP milletvekillerine Karadeniz'deki saldırıyı şiddetle kınamıştı.

BDP milletvekillerine Karadeniz'deki saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Volkan Konak, BDP'nin açılım sürecini anlatmak için Karadeniz'e ziyaretlerde bulunan vekillerin saldırıya uğramasını eleştirmişti. Konak, 'Onlar bizim insanımız, bu ülkenin seçilmiş insanları. O şiddet çok yanlış. Diyaloğa inanıyorum ben.' demişti. 

Konak, 'Hiçbir taraf faul yapmadan diyaloğa girmeli. Irkçılığı çok öne çıkardığın zaman bu şiddet geliyor. Siyasi oy ve ikbal bekleyenlerin toplumu germeleri bunları getiriyor' dedi.

"Ahmet Türk bildiğim, sevdiğim bir abimiz"

"Ahmet Türk bildiğim, sevdiğim bir abimiz"

'O insanlar Sinop'a da gitmeli, Artvin'e de gitmeli, Trabzon'a da gitmeli, Maçka'da benim evimde de kalmalı. İçlerinde Ahmet Türk, çok severim. İnandığım bildiğim bir abimiz, izledim yıllar yılı. Ama bunu biz yapmadık, siyasiler yaptı. Halk yapmadı.'

"Hrant Dink vatanseverdi."

"Hrant Dink vatanseverdi."

Hrant Dink'in suikastine de üzülen Konak aynı röportajda 'Ben Hrant Dink'in inanılmaz vatansever olduğunu biliyorum. Hrant Dink'e niye kıyıyorsun kardeşim? O bu ülkenin sahibi bu ülkenin insanı ve vatansever bir insan... En az bizler kadar!' demişti.

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Sözleri nedeniyle hedef oldu.

Sözleri nedeniyle hedef oldu.

Volkan Konak, bu açıklamasının 'Volkan Konak, PKK'lılar evimde kalabilir dedi' diye aksettirilmesi sonrasında birçok linç kampanyasına maruz kaldı. Ancak Volkan Konak benzer açıklamaları yapmaktan ne korktu ne de çekindi. Bildiği yoldan yürümeye devam etti. Ölmeden dakikalar önce söylediği sözler ise hayatının özeti gibiydi: 

'Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni' diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.'

Volkan Konak'ın yeniden hatırlanan o sözleri:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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