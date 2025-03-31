Volkan Konak'ın Yıllar Önce Söylediği Sözler ve Barış Çağrısı Yeniden Hatırlandı
Volkan Konak'ın Yıllar Önce Söylediği Sözler ve Barış Çağrısı Yeniden Hatırlandı
Her zaman demokrat kişiliği ile bilenen Volkan Konak, cesur açıklamalarıyla da diğer sanatçılardan ayrılıyordu. Gündemdeki son gelişmelerden olan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk gün en sert tepkiyi koyan isimlerden olan Konak, geçmişte de BDP milletvekilleri ve Hrant Dink ile ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu. Hrant Dink'i 'vatansever' olarak niteleyen Konak, BDP milletvekillerinin Karadeniz'de uğradığı saldırıları kınamıştı.
Atatürkçü kimliği ile bilinen Volkan Konak her zaman bildiği doğruları söylemekten çekinmedi. Sosyal medyada da 2013 yılındaki sözleri bir kez daha akıllara geldi.
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak artık aramızda değil ancak bıraktığı izler hep hatırlanacak.
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"Uygar insan ırksal ve inançsal tartışmalara girmez"
BDP milletvekillerine Karadeniz'deki saldırıyı şiddetle kınamıştı.
"Ahmet Türk bildiğim, sevdiğim bir abimiz"
"Hrant Dink vatanseverdi."
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Sözleri nedeniyle hedef oldu.
Volkan Konak'ın yeniden hatırlanan o sözleri:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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