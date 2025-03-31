Volkan Konak'ın Yıllar Önce Söylediği Sözler ve Barış Çağrısı Yeniden Hatırlandı

Her zaman demokrat kişiliği ile bilenen Volkan Konak, cesur açıklamalarıyla da diğer sanatçılardan ayrılıyordu. Gündemdeki son gelişmelerden olan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk gün en sert tepkiyi koyan isimlerden olan Konak, geçmişte de BDP milletvekilleri ve Hrant Dink ile ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu. Hrant Dink'i 'vatansever' olarak niteleyen Konak, BDP milletvekillerinin Karadeniz'de uğradığı saldırıları kınamıştı.

Atatürkçü kimliği ile bilinen Volkan Konak her zaman bildiği doğruları söylemekten çekinmedi. Sosyal medyada da 2013 yılındaki sözleri bir kez daha akıllara geldi.