Volkan Konak’ın Yıllar Önce Ali İsmail Korkmaz İçin Mağusa Limanı Söylediği Anlar

Geçtiğimiz gece KKTC’de verdiği konserde fenalaşarak yere yığılan 58 yaşındaki Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin sevilen isimlerinden olan Volkan Konak, hepimizi derinden sarstı. Sosyal medya onun için yapılan paylaşımlarla dolup taşıyor. Bir genç de Volkan Konak’ın yıllar önce Ali İsmail Korkmaz için Mağusa Limanı söylediği anları paylaşınca bizi o günlere götürdü.

Gelin detaylara geçelim…