Volkan Konak’ın Yıllar Önce Ali İsmail Korkmaz İçin Mağusa Limanı Söylediği Anlar
Volkan Konak’ın Yıllar Önce Ali İsmail Korkmaz İçin Mağusa Limanı Söylediği Anlar
Geçtiğimiz gece KKTC’de verdiği konserde fenalaşarak yere yığılan 58 yaşındaki Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin sevilen isimlerinden olan Volkan Konak, hepimizi derinden sarstı. Sosyal medya onun için yapılan paylaşımlarla dolup taşıyor. Bir genç de Volkan Konak’ın yıllar önce Ali İsmail Korkmaz için Mağusa Limanı söylediği anları paylaşınca bizi o günlere götürdü.
Gelin detaylara geçelim…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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