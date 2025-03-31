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Volkan Konak’ın Yıllar Önce Ali İsmail Korkmaz İçin Mağusa Limanı Söylediği Anlar

Volkan Konak’ın Yıllar Önce Ali İsmail Korkmaz İçin Mağusa Limanı Söylediği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 09:58

Geçtiğimiz gece KKTC’de verdiği konserde fenalaşarak yere yığılan 58 yaşındaki Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin sevilen isimlerinden olan Volkan Konak, hepimizi derinden sarstı. Sosyal medya onun için yapılan paylaşımlarla dolup taşıyor. Bir genç de Volkan Konak’ın yıllar önce Ali İsmail Korkmaz için Mağusa Limanı söylediği anları paylaşınca bizi o günlere götürdü.

Gelin detaylara geçelim…

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İşte detaylar 👇

Kuzeyin Oğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Kuzeyin Oğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Volkan Konak, her daim toplumsal olaylara karşı sesini çıkarmasıyla, haklı gördüğünü savunmasıyla hafızalarımıza kazınmıştı. Gezi parkı eylemleri sırasında henüz 19 yaşındayken darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için Mağusa Limanı söylediği anlar tüylerimizi diken diken etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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