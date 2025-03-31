Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda
Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için X hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, yaklaşık 26 senedir arkadaşı oaln Konak’ın ani ölümünün ardından yaptığı paylaşımda 'Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici” dedi.
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Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu’nun dostlukları uzun yıllara dayanıyor.
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Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, Konak'a veda paylaşımı yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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mekânı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum, her canlı ölümü tadacak allah gençlikte ölüm yaşlilikta zulüm vermesin.