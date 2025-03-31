Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda

Trabzonlu olan Konak ve İmamoğlu, sık sık yıllardır süren arkadaşlıklarını her fırsatta dile getiriyordu. İki isim iyi günde de kötü günde de birbirlerine destek olmalarıyla biliniyor. İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına Konak en sert tepki veren isimlerden olmuştu. Volkan Konak, “Dostum” dediği İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağını yaptığı paylaşımla ifade etmişti.