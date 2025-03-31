onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda

Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 12:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için X hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, yaklaşık 26 senedir arkadaşı oaln Konak’ın ani ölümünün ardından yaptığı paylaşımda 'Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu’nun dostlukları uzun yıllara dayanıyor.

Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu’nun dostlukları uzun yıllara dayanıyor.

Trabzonlu olan Konak ve İmamoğlu, sık sık yıllardır süren arkadaşlıklarını her fırsatta dile getiriyordu. İki isim iyi günde de kötü günde de birbirlerine destek olmalarıyla biliniyor. İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına Konak en sert tepki veren isimlerden olmuştu. Volkan Konak, “Dostum” dediği İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağını yaptığı paylaşımla ifade etmişti.

İkilinin dostluklarına ve birbirleri hakkında söyledikleri sözlere bu içeriğimizde yer vermiştik 👇

Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, Konak'a veda paylaşımı yaptı:

Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, Konak'a veda paylaşımı yaptı:
twitter.com

'Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.

Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

Güle güle can dostum….'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nazifegurergil1957

mekânı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum, her canlı ölümü tadacak allah gençlikte ölüm yaşlilikta zulüm vermesin.