Bayramın 1. Günü Kaybettiğimiz Volkan Konak’ın Yıllar Önceki Röportajı: “Bayramda Ölümlere Çok Üzülüyorum”

Yıllar önce Mesut Yar’ın CNN Türk’teki programına konuk olan Volkan Konak’ın ölüm hakkındaki konuşması yeniden gündeme geldi. Sevilen sanatçı Volkan Konak, ölümün güzel olması gerektiğini savunuyordu. “Bayramda ölümlere çok üzülüyorum” sözlerini de dile getirmişti. Ne yazık ki kendini Ramazan Bayramının ilk günü kaybettik.