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Bayramın 1. Günü Kaybettiğimiz Volkan Konak’ın Yıllar Önceki Röportajı: “Bayramda Ölümlere Çok Üzülüyorum”

Bayramın 1. Günü Kaybettiğimiz Volkan Konak’ın Yıllar Önceki Röportajı: “Bayramda Ölümlere Çok Üzülüyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 10:31

Yıllar önce Mesut Yar’ın CNN Türk’teki programına konuk olan Volkan Konak’ın ölüm hakkındaki konuşması yeniden gündeme geldi. Sevilen sanatçı Volkan Konak, ölümün güzel olması gerektiğini savunuyordu. “Bayramda ölümlere çok üzülüyorum” sözlerini de dile getirmişti. Ne yazık ki kendini Ramazan Bayramının ilk günü kaybettik.

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İşte o anlar 👇

Kendine has karakteriyle, dik duruşuyla herkes tarafından sevilmeyi başarmıştı Volkan Konak.

Kendine has karakteriyle, dik duruşuyla herkes tarafından sevilmeyi başarmıştı Volkan Konak.

Başarılı sanatçımız Kuzeyin Oğlu, dün Kıbrıs’ta sahne almış ve şarkı söylediği esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 58 yaşında aramızdan ayrılan değerli sanatçımızın ailesine sabırlar diliyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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nazifegurergil1957

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum bizde sana üzüldük kardeşim.