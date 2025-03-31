Bayramın 1. Günü Kaybettiğimiz Volkan Konak’ın Yıllar Önceki Röportajı: “Bayramda Ölümlere Çok Üzülüyorum”
Bayramın 1. Günü Kaybettiğimiz Volkan Konak’ın Yıllar Önceki Röportajı: “Bayramda Ölümlere Çok Üzülüyorum”
Yıllar önce Mesut Yar’ın CNN Türk’teki programına konuk olan Volkan Konak’ın ölüm hakkındaki konuşması yeniden gündeme geldi. Sevilen sanatçı Volkan Konak, ölümün güzel olması gerektiğini savunuyordu. “Bayramda ölümlere çok üzülüyorum” sözlerini de dile getirmişti. Ne yazık ki kendini Ramazan Bayramının ilk günü kaybettik.
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Kendine has karakteriyle, dik duruşuyla herkes tarafından sevilmeyi başarmıştı Volkan Konak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum bizde sana üzüldük kardeşim.