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Dört Büyük Kulüp Volkan Konak'ı Unutmadı, Arka Arkaya Taziyeler Yayınladılar

Dört Büyük Kulüp Volkan Konak'ı Unutmadı, Arka Arkaya Taziyeler Yayınladılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 11:35

Volkan Konak'ın ani ölümü tüm Türkiye'yi üzdü. Sanatçı kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanan Konak'a taziyeler gelmeye devam ediyor. Trabzonsporlu kimliği ile de bilinen Volkan Konak'a başta Trabzonspor olmak üzere diğer takımlardan da taziyeler geldi. Karadeniz takımları da bu acı ölüme sessiz kalmadı.

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Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir konser esnasında sahnede rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirdi. 

Kendine has tarzı, besteleri ve güçlü sesiyle müzik dünyasında önemli bir yer edinen Konak, son dönemin müzikteki önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu. Sanatçının vefatı müzik camiasının yanı sıra tüm ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Volkan Konak'ın ölümüne futbol kulüpleri de sessiz kalmadı.

Trabzonspor'da Divan Üyesi olan Volkan Konak'a kulübünden taziye gecikmedi.

Trabzonspor'da Divan Üyesi olan Volkan Konak'a kulübünden taziye gecikmedi.

Beşiktaş "Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." dedi.

Beşiktaş "Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." dedi.

Fenerbahçe açıklamasında "Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." dedi.

Fenerbahçe açıklamasında "Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." dedi.

Galatasaray, "Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.

Galatasaray, "Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.
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Karadeniz takımlarından Samsunspor da Konak'ı unutmadı.

Karadeniz takımlarından Samsunspor da Konak'ı unutmadı.

Bir diğer Karadeniz takımı Çaykur Rizespor, Volkan Konak'a veda edenler arasındaydı.

Bir diğer Karadeniz takımı Çaykur Rizespor, Volkan Konak'a veda edenler arasındaydı.

Trabzonspor taraftarından ise kulüplerine tepki vardı.

Trabzonspor taraftarından ise kulüplerine tepki vardı.
twitter.com

Kulübün resmi hesap yerine 'Kurumsal' hesaptan paylaşılarak Retweet edilmesi taraftarın tepkisini çekti.

Taraftar kulüplerinin bu uygulamasını eleştirdi.

Taraftar kulüplerinin bu uygulamasını eleştirdi.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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