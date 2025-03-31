Dört Büyük Kulüp Volkan Konak'ı Unutmadı, Arka Arkaya Taziyeler Yayınladılar
Dört Büyük Kulüp Volkan Konak'ı Unutmadı, Arka Arkaya Taziyeler Yayınladılar
Volkan Konak'ın ani ölümü tüm Türkiye'yi üzdü. Sanatçı kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanan Konak'a taziyeler gelmeye devam ediyor. Trabzonsporlu kimliği ile de bilinen Volkan Konak'a başta Trabzonspor olmak üzere diğer takımlardan da taziyeler geldi. Karadeniz takımları da bu acı ölüme sessiz kalmadı.
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Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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Trabzonspor'da Divan Üyesi olan Volkan Konak'a kulübünden taziye gecikmedi.
Beşiktaş "Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." dedi.
Fenerbahçe açıklamasında "Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." dedi.
Galatasaray, "Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik." dedi.
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Karadeniz takımlarından Samsunspor da Konak'ı unutmadı.
Bir diğer Karadeniz takımı Çaykur Rizespor, Volkan Konak'a veda edenler arasındaydı.
Trabzonspor taraftarından ise kulüplerine tepki vardı.
Taraftar kulüplerinin bu uygulamasını eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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