Dört Büyük Kulüp Volkan Konak'ı Unutmadı, Arka Arkaya Taziyeler Yayınladılar

Volkan Konak'ın ani ölümü tüm Türkiye'yi üzdü. Sanatçı kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanan Konak'a taziyeler gelmeye devam ediyor. Trabzonsporlu kimliği ile de bilinen Volkan Konak'a başta Trabzonspor olmak üzere diğer takımlardan da taziyeler geldi. Karadeniz takımları da bu acı ölüme sessiz kalmadı.