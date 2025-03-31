onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zülfü Livaneli Hayatını Kaybeden Volkan Konak İçin Konuştu: "Hayal Ettikleri Türkiye'yi Göremeden Gittiler"

Zülfü Livaneli Hayatını Kaybeden Volkan Konak İçin Konuştu: "Hayal Ettikleri Türkiye'yi Göremeden Gittiler"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2025 - 18:06

İçerik Devam Ediyor

Karadeniz türkülerinin efsane ismi Volkan Konak, geçtiğimiz gün konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ani kaybı sevenlerini ve sant dünyasını yasa boğdu. Bu yılın başından beri pek çok ünlü ismimizin acı haberi ile sarsıldık. 

Sanatçı Zülfü Livaneli hem Volkan Konak için hem de hayatını kaybeden diğer sanatçılarımız için 'Bu kadar sanatçının arka arka ölmesi tesadüf değil. Hassas kalpler dayanamıyor.' yorumunda bulundu. Volkan Konak'ın da çok hassas bir insan olduğunu belirten Livaneli 'Hayal ettikleri Türkiye'yi göremeden gittiler.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Volkan Konak, geçtiğimiz gece Kıbrıs'taki bir konser sırasında rahatsızlanarak sahnede yığıldı. Sanatçıya, olay yerinde hızla kalp masajı uygulandı.

Volkan Konak, geçtiğimiz gece Kıbrıs'taki bir konser sırasında rahatsızlanarak sahnede yığıldı. Sanatçıya, olay yerinde hızla kalp masajı uygulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. 'Aleni Aleni', 'Mimoza Çiçeğim', 'Göklerde Kartal Gibiydim' gibi birçok popüler şarkıya imza atan ve 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ani vefatı, sevenlerini derinden üzdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın