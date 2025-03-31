Zülfü Livaneli Hayatını Kaybeden Volkan Konak İçin Konuştu: "Hayal Ettikleri Türkiye'yi Göremeden Gittiler"

Karadeniz türkülerinin efsane ismi Volkan Konak, geçtiğimiz gün konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ani kaybı sevenlerini ve sant dünyasını yasa boğdu. Bu yılın başından beri pek çok ünlü ismimizin acı haberi ile sarsıldık.

Sanatçı Zülfü Livaneli hem Volkan Konak için hem de hayatını kaybeden diğer sanatçılarımız için 'Bu kadar sanatçının arka arka ölmesi tesadüf değil. Hassas kalpler dayanamıyor.' yorumunda bulundu. Volkan Konak'ın da çok hassas bir insan olduğunu belirten Livaneli 'Hayal ettikleri Türkiye'yi göremeden gittiler.' dedi.