Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Sahnede Çekilen Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Sahnede Çekilen Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Usta sanatçı Volkan Konak, bayramın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahnede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülkeyi yasa boğan bu vefat haberinin ardından usta sanatçının sahnede çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin
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Sanatı, sesi ve karakteriyle kalbimizde taht kuran Volkan Konak bayramın birinci günü sahnede rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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Usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnedeki son fotoğrafları ortaya çıktı.
O fotoğraflardan bazıları:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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