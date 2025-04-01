Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Sahnede Çekilen Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan usta sanatçı, sahnede aniden rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu.

Sanat camiasının en sevilen isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın genç yaştaki ölümünün yankısı sürüyor. Milyonlarca kişinin başsağlığı mesajında bulunduğu ve anılarını paylaştığı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca ailesinin Volkan Konak hakkında yapılan kötü yorumlar için de suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.