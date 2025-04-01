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Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Sahnede Çekilen Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önce Sahnede Çekilen Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Volkan Konak
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 08:47

Usta sanatçı Volkan Konak, bayramın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahnede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülkeyi yasa boğan bu vefat haberinin ardından usta sanatçının sahnede çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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Sanatı, sesi ve karakteriyle kalbimizde taht kuran Volkan Konak bayramın birinci günü sahnede rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Sanatı, sesi ve karakteriyle kalbimizde taht kuran Volkan Konak bayramın birinci günü sahnede rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan usta sanatçı, sahnede aniden rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. 

Sanat camiasının en sevilen isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın genç yaştaki ölümünün yankısı sürüyor. Milyonlarca kişinin başsağlığı mesajında bulunduğu ve anılarını paylaştığı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca ailesinin Volkan Konak hakkında yapılan kötü yorumlar için de suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnedeki son fotoğrafları ortaya çıktı.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnedeki son fotoğrafları ortaya çıktı.

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşmadan hemen önce çekilen fotoğrafları Snob Magazin tarafından paylaşıldı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen usta sanatçının sahnedeki son fotoğrafları herkesi üzdü.

O fotoğraflardan bazıları:

O fotoğraflardan bazıları:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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