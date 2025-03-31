Selda Bağcan, Volkan Konak'ı Böyle Uğurladı: "Omurgalı İnsanları Bir Bir Kaybediyoruz"
Selda Bağcan, Volkan Konak'ı Böyle Uğurladı: "Omurgalı İnsanları Bir Bir Kaybediyoruz"
Karadeniz türkülerinin güçlü sesi, efsane sanatçı Volkan Konak’tan kahreden haber bir önceki gün geldi. Bayramın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıkan usta sanatçı, konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
58 yaşındaki Volkan Konak’ın ani ölümü sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarstı. Sosyal medya adeta yas yerine dönerken, pek çok ünlü isim duygusal veda mesajları paylaştı. Son olarak bir paylaşım da Selda Bağcan'dan geldi.
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Gönlümüzde “Aleni Aleni”, “Mimoza Çiçeğim”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Cerrahpaşa” gibi unutulmaz şarkılarıyla taht kuran Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.
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Sanat dünyası da bu büyük kayba sessiz kalmadı.
Bağcan, Instagram hesabından Volkan Konak’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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