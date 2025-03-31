Selda Bağcan, Volkan Konak'ı Böyle Uğurladı: "Omurgalı İnsanları Bir Bir Kaybediyoruz"

Sosyal medya, Konak için yazılan duygusal veda mesajlarıyla doldu taştı.

Pek çok ünlü isim, onun ardından duygularını kelimelere dökerken, hayranları da konser videoları ve şarkılarıyla sosyal medyada duygusal bir uğurlama başlattı.

Bu isimlerden biri de usta sanatçı Selda Bağcan oldu.