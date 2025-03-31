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Selda Bağcan, Volkan Konak'ı Böyle Uğurladı: "Omurgalı İnsanları Bir Bir Kaybediyoruz"

Selda Bağcan, Volkan Konak'ı Böyle Uğurladı: "Omurgalı İnsanları Bir Bir Kaybediyoruz"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.03.2025 - 22:56 Son Güncelleme: 31.03.2025 - 23:08

Karadeniz türkülerinin güçlü sesi, efsane sanatçı Volkan Konak’tan kahreden haber bir önceki gün geldi. Bayramın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıkan usta sanatçı, konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

58 yaşındaki Volkan Konak’ın ani ölümü sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarstı. Sosyal medya adeta yas yerine dönerken, pek çok ünlü isim duygusal veda mesajları paylaştı. Son olarak bir paylaşım da Selda Bağcan'dan geldi.

İşte detaylar…

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Gönlümüzde “Aleni Aleni”, “Mimoza Çiçeğim”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Cerrahpaşa” gibi unutulmaz şarkılarıyla taht kuran Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Gönlümüzde “Aleni Aleni”, “Mimoza Çiçeğim”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Cerrahpaşa” gibi unutulmaz şarkılarıyla taht kuran Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Türk müziğinin Karadeniz kokan sesi, “Kuzeyin Oğlu” lakaplı usta sanatçı Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki konserinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Konser alanını dolduran hayranlarıyla birlikte neşeli türkülerin peşine düşülen gecede saatler ilerlerken beklenmedik bir sessizlik oldu. Sahnedeki performansı sırasında fenalaşan Volkan Konak, bir anda yere yığıldı. Sanatçının yere düşmesiyle birlikte sahnede panik yaşandı. İlk müdahale olay yerinde hızla yapıldı. 

Kalp masajı ve yoğun çabalar sonucu ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, 58 yaşındaki usta sanatçı kurtarılamadı.

Sanat dünyası da bu büyük kayba sessiz kalmadı.

Sanat dünyası da bu büyük kayba sessiz kalmadı.

Sosyal medya, Konak için yazılan duygusal veda mesajlarıyla doldu taştı. 

Pek çok ünlü isim, onun ardından duygularını kelimelere dökerken, hayranları da konser videoları ve şarkılarıyla sosyal medyada duygusal bir uğurlama başlattı.

Bu isimlerden biri de usta sanatçı Selda Bağcan oldu.

Bağcan, Instagram hesabından Volkan Konak’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

Bağcan, Instagram hesabından Volkan Konak’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

“Omurgalı insanları bir bir kaybediyoruz… Volkan memleketine aşık, halkın sanatçısıydı. Nur içinde yatsın.”

Selda Bağcan, paylaşımına Volkan Konak’ın içleri dağlayan “Cerrahpaşa” şarkısını da ekleyerek bu vedayı daha da duygusal hale getirdi.

Hayranları tarafından “Kuzeyin Oğlu” olarak anılan Konak artık şarkılarıyla anılacak.

Türkiye bir efsaneye daha veda etti.

Mekanın cennet olsun Kuzeyin Oğlu…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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